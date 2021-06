W T-Mobile pakiet IPLA DZIECI za darmo na 30 dni

Na zbliżające się wakacje T-Mobile przygotował niespodziankę dla dzieci. To bezpłatny dostęp przez 30 dni do pakietu IPLA DZIECI, zawierającego 11 kanałów dziecięcych, w tym BBC CBEEBIES, Cartoon Network HD, Disney Channel, czy Nickelodeon Polska.

Już za kilka dni początek wakacji! Na ich dobry początek T-Mobile przygotował prezent dla swoich klientów w postaci darmowego dostępu do najlepszej dziecięcej rozrywki, czyli 30 dni za darmo z pakietem IPLA DZIECI. Można z niego korzystać na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon czy tablet, co jest idealnym rozwiązaniem podczas wakacyjnych wycieczek, aby dziecko nie nudziło się w czasie podróży. Dostęp do pakietu będzie także możliwy na komputerze oraz na Smart TV. Dzięki temu ulubione bajki będzie można obejrzeć także spędzając czas w domu.

Korzystając z wakacyjnej promocji magentowego operatora, w ramach pakietu IPLA DZIECI, klienci T-Mobile otrzymują dostęp do 11 kanałów dziecięcych: Nickelodeon Polska, NICK JR, NickToons, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Cartoon Network HD, Boomerang HD, BBC CBEEBIES, Da Vinci i Duck TV. Znaleźć można na nich wyselekcjonowane i bezpieczne bajki zarówno dla tych mniejszych, jak i trochę starszych pociech. To właśnie na tych kanałach dostępne popularne i lubiane bajki, takie jak „Psi Patrol”, „Piotruś Królik”, „Myszka Mickey”, „Zaplątani: Przygody Roszpunki”, „Sponge Bob Kanciastoporty”, „Pidżamersi”, „Troskliwie Odlotowy Transport Słodziaków”, „Rycerz z przypadku” czy „Alwin i wiewiórki” oraz wiele innych.

Jak skorzystać z promocji?

Aktywacja pakietu IPLA DZIECI jest banalnie prosta. Wystarczy wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści KIDS na numer 80162. W ciągu 2 dni klient otrzyma SMS z linkiem aktywacyjnym. Następnie należy kliknąć w ten link i postępować zgodnie ze wskazówkami w serwisie IPLA lub wejść na stronę www.ipla.tv/mamkod i w miejscu „Wpisz kod” uzupełnić hasło – jest to ostatnie 10 znaków z linku aktywacyjnego. Pakiet można aktywować do 15 lipca 2021 roku. Każdy użytkownik z promocji może skorzystać jeden raz.

Akcja trwa od 22 czerwca do wyczerpania puli kodów – jednak nie dłużej niż do 5 lipca tego roku. Po okresie 30 dni od aktywacji, pakiet zostanie automatycznie dezaktywowany. Z oferty skorzystać mogą wszyscy abonenci T-Mobile posiadający taryfy T, T-Data, Rodzina i Frii Mix oraz użytkownicy taryf GO! Frii, Hot, Nowy Tak Tak i Happy.

Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie promocji.

