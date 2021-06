Heyah 01 – prosto, wygodnie i bez zobowiązań

Heyah 01 to przygotowana przez T-Mobile Polska oferta dla tych, którzy szukają prostych i wygodnych rozwiązań bez zobowiązań. Wystarczy pobrać aplikację i aktywować subskrypcję, bez powiększania stosu papierów w szafce.

Świat telekomunikacji nie stoi w miejscu. W tempie błyskawicy rozwija się rynek urządzeń mobilnych – smartfony są naszpikowane coraz bardziej zaawansowanymi i złożonymi technologiami. Zmieniają się również oferty usług telekomunikacyjnych, których wybór jest coraz bardziej skomplikowany. Śledzenie nowinek i różnic między nimi, a także pilnowanie wszystkich gwiazdek i kruczków potrafi przyprawić o zawrót głowy. I wtedy, tanecznym krokiem, przybywa nowa oferta subskrypcyjna Heyah 01 – prosta, wygodna i bez zobowiązań. Idealna dla młodych użytkowników, ale nie tylko.

Prosta oferta w atrakcyjnej cenie

T-Mobile Polska stworzył usługę subskrypcyjną Heyah 01 dla tych, którzy cenią w życiu nieskomplikowane rozwiązania, bez zbędnych zobowiązań i ukrytych zapisów. Tu wszystko jest jasne, a oferta dodatkowo jest jedną z najkorzystniejszych na rynku. Za pierwszy miesiąc zapłacisz tylko złotówkę, a potem co 30 dni zostanie pobrana automatyczna płatność w wysokości 19,99 zł. W pakiecie otrzymasz nielimitowane połączenia głosowe, SMS-y i MMS-y do wszystkich w Polsce i UE oraz paczkę 20 GB internetu, w tym 2,39 GB roamingu na terenie Unii Europejskiej. Szczegóły w regulaminie subskrypcji.

Nowa oferta Heyah 01 powstała z myślą o osobach, które cenią w życiu proste i wygodne rozwiązania. Aby z niej skorzystać wystarczy, że nowy użytkownik:

zamówi kartę SIM na stronie sklep.heyah.pl ,

, zweryfikuje swoją tożsamość za pośrednictwem banku lub kuriera, który przywiezie kartę,

wybierze sposób dostawy: punkt odbioru InPost, punkt odbioru DHL lub przesyłka kurierska,

odbierze kartę i w kilka minut będzie mógł korzystać z aktywnej usługi.

Subskrypcja Heyah 01 aktywuje się automatycznie – nie trzeba niczego instalować, by ją uruchomić. Aby móc nią łatwo zarządzać, sprawdzać faktury, zmieniać podpiętą kartę płatniczą itp., wystarczy zainstalować aplikację Moja Heyah i tam wprowadzać niezbędne zmiany. Wszystko prosto, wygodnie i bez zobowiązań. Dla tych, którzy „wiedzą, co robić”, to kusząca propozycja.



Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne na terenie Polski – Moja Heyah nie zużywa posiadanych pakietów internetu i nie generuje dodatkowych kosztów. Jeśli korzystasz z aplikacji przy użyciu sieci magentowego operatora, możesz logować się automatycznie. Korzystanie z aplikacji za pomocą sieci Wi-Fi wymaga ręcznego zalogowania – podania numeru telefonu i jednorazowego kodu z SMS-a lub adresu e-mail i hasła.

Aplikacja Moja Heyah jest dostępna w sklepach App Store (urządzenia z iOS) oraz Google Play (sprzęt z Androidem). Możesz ją łatwo pobrać, skanując poniższy kod QR.

Heyah 01 update

Choć do pierwszej wersji Heyah 01 użytkownicy zgłaszali kilka uwag, to nowa odsłona usługi jest znacznie lepiej przygotowana i nie występują już w niej żadne większe problemy z funkcjonalnością oraz użytkowaniem subskrypcji.

Na rynku jest wiele ofert na kartę, które dają użytkownikom dobry pakiet usług w atrakcyjnej cenie. Oferta subskrypcyjna Heyah 01 ma mocną konkurencję, ale radzi sobie z tym bardzo dobrze. Poprawione działanie, proste zasady, wygodna obsługa i brak zobowiązań, to jej niewątpliwe zalety.

Pochwała prostoty i nowoczesności

Oferta subskrypcyjna Heyah 01 powstała przede wszystkim z myślą o młodych osobach, co nie znaczy, że nie mogą z niej skorzystać także nieco starsi użytkownicy telefonów. To oferta dla ludzi, którzy poszukują lifehacków ułatwiających im codzienne życie. W Heyah 01 znajdą oni proste, wygodne rozwiązania w dobrej cenie.

Ofertę z pewnością docenią osoby, które lubią mieć wszystko w jednym miejscu. Subskrypcja pozwoli im łatwo zarządzać kontem, a wszystkie potrzebne opcje znajdą w nowoczesnej i funkcjonalnej aplikacji Moja Heyah. A to wszystko za symboliczną złotówkę przez pierwsze 30 dni!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile, wł.