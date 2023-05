T-Mobile: nowa odsłona oferty z szybszym internetem

T-Mobile przedstawił nową odsłonę oferty Magenta Biznes. Klienci znajdą w niej wyższe prędkości internetu mobilnego oraz większy pakiet gigabajtów w podstawowym planie taryfowym. Abonamenty w odświeżonej wersji są dostępne już od dziś.

W wiosennej odsłonie oferty Magenta Biznes operator wprowadził nowe propozycje dotyczące internetu. Abonament Magenta Biznes w każdym z wariantów niezmiennie oferuje dostęp do sieci 5G, przy czym w najniższym planie taryfowym S pakiet danych do dyspozycji powiększy się o 10 GB i wyniesie w sumie 30 GB.

Do tego użytkownicy ofert S i M odczują wzrost prędkości internetu, która sięgać będzie teraz do 40 Mb/s. Jak podkreśla T-Mobile, począwszy od planu taryfowego M wzwyż, dostęp do internetu nie jest w żaden sposób ograniczony limitem gigabajtów do wykorzystania, a sama prędkość transferu nigdy się nie zmniejsza.

Wśród propozycji znajduje się ponadto abonament w wersji VIP, który klientom biznesowym oferuje całkowicie nielimitowany dostęp do sieci w maksymalnej możliwej prędkości.

Dodatkowa karta SIM dobrana do pakietu kosztować użytkowników będzie 35 zł netto, natomiast firmy, które zdecydują się na kartę SIM w wersji „Plus”, poniosą koszt 45 zł miesięcznie. Jeśli zaś po upływie roku przestaną korzystać z karty w tym wariancie, za każdy kolejny miesiąc, gdy nie pozostaje ona w użyciu, zapłacą jedynie 1 zł. Co ważne, przy wyborze wersji „Plus” otrzymać można do 200 zł zniżki na zakup dowolnego urządzenia z katalogu oferty Magenta Biznes.

W ofercie Magenta Biznes proponuje także do wyboru urządzenia dla biznesu: laptopy, smartfony czy tablety. Jedną z propozycji dostępnych na atrakcyjnych warunkach jest obecnie m.in. Samsung Galaxy S22, za którego przedsiębiorcy zapłacą 70 zł netto miesięcznie, jeśli zdecydują się na płatność w 36 ratach.

Z kolei klienci, którzy wybiorą ofertę obejmującą 24 raty, poniosą koszt w wysokości 105 zł netto miesięcznie. W obu przypadkach należy doliczyć 4 gr z VAT na start. Zakup urządzenia łączy się zaś z analogicznym planem taryfowym Magenta Biznes – na 24 lub 36 miesięcy.

Więcej informacji na temat oferty znaleźć można na stronie https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/dla-firm/bezlimitow.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile