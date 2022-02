T-Mobile zamyka taryfy Hot i Happy w ofercie na kartę. Co z użytkownikami?

T-Mobile ogłosił, że zamierza zamknąć taryfy Hot i Happy w ofercie na kartę. Magentowy operator podaje, że ich użytkownicy nie mają się o co martwić.

T-Mobile poinformował o planowanym wyłączeniu taryf Hot i Happy w ofercie na kartę. W związku z tym 1 kwietnia 2022 roku rozpocznie się przenoszenie ich użytkowników do taryfy GO!. Zmiana zostanie potwierdzona SMS-em. Taryfa GO! zapewnia obecnie najwięcej benefitów, a to za sprawą promocji, w ramach której można zyskać darmowy pakiet aż 1200 GB na rok. Osoby korzystające z taryf Hot i Happy mogą też samodzielnie zmienić taryfę na GO!, na co mają czas do 31 marca 2022 roku.

Osoby, które nie dokonają zmiany do 31 marca nie muszą podejmować żadnych działań. Przeniesienie do GO! nastąpi automatycznie. Środki zgromadzone z doładowań, znajdujące się na dotychczasowym koncie użytkownika taryf Hot i Happy, zostaną przeniesione z taką samą ważnością do nowej taryfy, ale z jednym zastrzeżeniem. Jeśli dotychczasowy okres ważności będzie krótszy od 30 dni, zostanie ustawiony nowy, korzystniejszy okres, który będzie wynosić 30 dni kalendarzowych na połączenia wychodzące. Dodatkowe informacje są opisane w regulaminach ofert promocyjnych:

W związku z wyłączeniem taryf Hot i Happy przestaną obowiązywać ich cenniki w systemie T‑Mobile na kartę. Ponadto, we wszystkich następujących dokumentach:

Cenniku usług roamingowych „Nowy Roaming – Europa i Świat nr 2” dla Użytkowników systemu T‑Mobile na kartę,

Cenniku usług roamingowych „Nowy Roaming – Europa i Świat nr 6” dla Użytkowników systemu T‑Mobile na kartę,

Cenniku usług dodatkowych w systemie T‑Mobile na kartę,

Cenniku doładowań dla Użytkowników T‑Mobile na kartę,

Cenniku „Numery premium dla Użytkowników T‑Mobile na kartę”,

„Regulaminie opcji usługi Bezpieczny Internet dla Użytkowników T‑Mobile na kartę”,

Warunkach Ofert Promocyjnych: „ROK ważności konta po każdej rozmowie”, „Bonus” w taryfach Nowy Tak Tak i Happy, „Bonus” w taryfach Hot i Tak Tak Hot, „Godzina za Grosze” w taryfach Nowy Tak Tak i Happy, „Numerki za Grosze” w taryfach Nowy Tak Tak i Happy, „Numerki za grosze, w taryfach Hot i Tak Tak Hot, „30 minut” dla Użytkowników T‑Mobile na kartę korzystających z taryf Nowy Tak Tak lub Happy, „75 minut” dla Użytkowników T‑Mobile na kartę korzystających z taryf Nowy Tak Tak lub Happy, „150 minut” dla Użytkowników T‑Mobile na kartę korzystających z taryf Nowy Tak Tak lub Happy „Nielimitowane rozmowy do T‑Mobile i Heyah na 7 dni”,

„Nielimitowane rozmowy do T‑Mobile i Heyah na 30 dni”, „30 minut do wszystkich sieci”, „60 minut do wszystkich sieci”, „120 minut do wszystkich sieci”, „300 minut do wszystkich sieci”, 500 SMS-ów do wszystkich sieci”, „1000 SMS-ów do wszystkich sieci”, „Internet-Pakiety Internetowe”, „20 GB na 5 dni”, „5 GB na weekend”, „2 GB na 30 dni”, „1 GB na 6 miesięcy”, „Travel & Surf UE - Pakiety internetowe w roamingu”, „Pakiet minutowy”, „Internet na Maxa”, „Łącz się– blueconnect 5MB” w taryfach Happy, Nowy Tak Tak lub Tak Tak HOT w systemie Tak Tak”,

Regulaminie opcji usługi „Bezpieczny Internet” dla Użytkowników T‑Mobile na kartę,

nie będą już miały zastosowania postanowienia dotyczące taryf Hot oraz Happy.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do 1 kwietnia 2022 roku.

– przypomina T-Mobile

