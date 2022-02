W T-Mobile na kartę nie musisz liczyć każdego zużytego gigabajta

T-Mobile ma dla użytkowników swoich ofert świetny prezent w postaci 1200 GB na rok za darmo. Magentowy operator przypomina o tym w najnowszej kampanii reklamowej.

T-Mobile Polska pokazał ostatnio, jak należy traktować użytkowników swoich ofert na kartę. Osoby korzystające z taryf GO! mogą włączyć w aplikacji Mój T-Mobile pakiet 100 GB dodawanych przez kolejne 12 miesięcy. Ponieważ gigabajty z tej oferty się kumulują, razem można zyskać aż 1200 GB na rok za darmo. Uwzględniając gigabajty w pakiecie Bez limitu L lub XL, a także bonusy za doładowanie, daje to łącznie odpowiednio 1560 GB lub 1680 GB do wykorzystania przez 12 miesięcy.

W najnowszym spocie reklamowym T-Mobile dwaj raperzy tworzą razem utwór, wers po wersie. Mogą działać bez ograniczeń, ponieważ w dowolnym momencie łączą się online, by przekazać sobie aktualne pomysły na dalszą część utworu. Kukon i Hodak mogą być pewni, że pakietu GB nie zabraknie im w trakcie wspólnej pracy. Podobnie mają użytkownicy korzystający z oferty „Rok Internetu za darmo”.

Raperzy, których T-Mobile zaprosił do udziału w spocie pokazują, jak przydatnym narzędziem może być ogromny zapas Internetu. Wspólne tworzenie utworu to oczywiście tylko przykład tego, jak można wykorzystać ofertę magentowego operatora. Propozycja dostępna w taryfie GO! zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów T‑Mobile na kartę.

