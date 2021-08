Mega Tydzień w T-Mobile: kup smartfon Oppo, a drugi dostaniesz za pół ceny

W T-Mobile Polska wystartowała kolejna akcja z cyklu Mega Tydzień. Tym razem promowane są smartfony marki Oppo: kupując dwa, jeden z nich otrzymamy za 50% ceny.

Mega Tydzień w T-Mobile to comiesięczna akcja, w której klienci indywidualni magentowego operatora mogą liczyć między innymi na wyjątkowe rabaty na smartfony. Tym razem, od 17 do 26 sierpnia 2021 roku, będą mogli nabyć dwa smartfony Oppo na korzystnych warunkach. Do wybranych telefonów tego producenta z serii Reno T-Mobile doda drugi telefon – Oppo A54 5G i Oppo A74 – za 50% ceny.

W duecie ze smartfonem Oppo A54 5G klient otrzyma zniżkę 700 zł, a decydując się duet z Oppo A74 rabat wyniesie 500 zł. Kupując model Reno 5 Lite w pakiecie z A74 i decydując się na taryfę M+ na 24 miesiące, klient płaci 29 zł na start przy racie 80 zł miesięcznie.

Promocyjne telefony będą dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli zarówno w salonach stacjonarnych, jak i online. Oferta jest skierowana do klientów indywidualnych. Ponadto, użytkownicy mogą zdecydować się na smartfony w dowolnym momencie – przy podpisywaniu nowej umowy lub jako aneks do tej obecnie obowiązującej. Urządzenia można także zakupić bez podpisywania umowy – wówczas klienci zapłacą jednorazowo lub w ratach 0%.

Coraz więcej smartfonów 5G

T-Mobile nieustannie rozbudowuje magentową sieć 5G w Polsce. W ostatnich tygodniach operator uruchomił kolejne 160 stacji bazowych, dzięki czemu jest ich już ponad 2100. Pozwala to klientom pozostawać w sieci 5G T-Mobile w różnych częściach naszego kraju. Magentowi rozwijają też swoje portfolio urządzeń 5G (obecnie jest to co trzecie urządzenie w ofercie), które pozwalają na maksymalnie szybką łączność mobilną.

Pełna lista urządzeń 5G oraz więcej informacji o 5G w T-Mobile można znaleźć na stronie www.t-mobile.pl/5g.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile