Po włamaniu darmowe Alerty BIK dla wszystkich abonentów NAU Mobile

W piątek operatorzy wirtualni korzystający z infrastruktury Plusa ujawnili, że doszło do ataku hakerskiego, którego skutkiem mógł być wyciek danych osobowych klientów. Jako pierwszy przyznał to NAU Mobile. Teraz operator idzie krok dalej i zaoferuje wszystkim abonentom darmowy dostęp do Alertów BIK.

Na początku sierpnia miał miejsce atak hakerski na dostawcę usług informatycznych dla kilku polskich operatorów telekomunikacyjnych. Skutki tego włamania nie zostały jeszcze w pełni określone, ale klienci zaatakowanych sieci muszą się liczyć z tym, że ich poufne dane, w tym także PESEL lub numer dokumentu tożsamości, wpadły w niepowołane ręce. A to pozwala przestępcom na liczne nadużycia, w tym nieuprawnione uzyskanie kredytów lub pożyczek na nazwisko ofiary.

Największą uwagę przyciągnął w tym kontekście zyskujący coraz większą popularność Premium Mobile, a także jego marka a2mobile, jednak problem dotknął też innego, mniejszego operatora – NAU Mobile. To właśnie ta sieć jako pierwsza przyznała, że wskutek ataku mogło dojść do wycieku danych osobowych i wystosowała komunikat do klientów.

Pomimo że wciąż nie ma 100% pewności czy dane klientów zostały wykradzione, NAU Mobile postanowiło prewencyjnie zaoferować wszystkim swoim abonentom bezpłatny dostęp do usługi Alerty BIK, czyli powiadomień SMS lub e-mail ostrzegających przed próbami wyłudzenia kredytu. Standardowo jest to usługa płatna 24 zł na rok.

Jeśli nastąpił wyciek danych i ktoś próbuje użyć naszej tożsamości, by np. zaciągnąć kredyt, to do BIK – jedynej instytucji w Polsce, która współpracuje ze wszystkimi bankami i z większością firm pożyczkowych – wpłynie zapytanie. Informacja o tym pojawi się także w działającej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu usłudze, co pozwala na natychmiastową reakcję i zablokowanie próby wyłudzenia.

W celu otrzymania dostępu do Alertów BIK należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta operatora, dostępnym pod numerami telefonów: +48 459 459 459 i +48 22 556 43 71

Po ataku NAU Mobile przywróciło już niemal w pełni obsługę abonentów. Jak zapewnia operator, działanie sieci także odbywa się bez zakłóceń.

NAU Mobile to wirtualny operator działający na infrastrukturze Plusa. Należy do firmy Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa.

