Dzwonią z infolinii banku? Uważaj, to nowe oszustwo!

Oszuści znaleźli nową metodę okradania kont bankowych. Dzwoniąc z numeru, który wygląda na prawdziwy, podszywają się pod pracownika banku i nakłaniają klientów do instalacji oprogramowania lub podanie danych dostępowych. Kończy się na wyczyszczeniu konta bankowego.

O nowej fali oszustw, które wykorzystują zaufanie klientów do banków, poinformował Rzecznik Finansowy. W ostatnim czasie trafiło do niego wiele skarg klientów, którzy padli ofiarą tego procederu.

Uważaj na telefon z infolinii, nawet gdy wygląda na oficjalny!

Model działania przestępców jest bardzo podobny. Oszuści kontaktują się z klientem banku i informują go, że właśnie padł ofiarą przestępstwa i ktoś włamał się na jego konto. Jest to o tyle przekonujące, że połączenia nadchodzą z rzeczywistych numerów infolinii – a przynajmniej tak to wygląda.

Wszystko było bardzo wiarygodne. Oszustka, która się ze mną kontaktowała, dzwoniła z infolinii banku, tego numeru podanego na ich stronie internetowej

– tak opisywała swój przypadek jedna z ofiar przestępców.

Zadzwoniła do mnie osoba, która podała, że jest pracownikiem działu do spraw walki z cyberprzestępczością i powiedziała, że mają informację, iż ktoś na moje nazwisko podejmuje próbę wzięcia pożyczki na dużą kwotę i próbował dokonać przelewu na cudze konto na kwotę 600 zł. Przekazano mi, że za chwilę skontaktuje się ze mną pracownik banku i przekaże kolejne instrukcje. Za chwilę zadzwonił ktoś z infolinii. Sprawdziłem ten numer, to infolinia banku

– to kolejny opis klienta, który padł ofiarą oszustwa.

W takim scenariuszu ataku klienci, mimo zachowania należytej ostrożności są przekonani, że mają kontakt z pracownikami banku, ponieważ na wyświetlaczu ich telefonu wyświetla się nazwa banku czy numer oficjalnie podany na stronie internetowej, gdzie mają prowadzony rachunek bankowy. Jak opisuje Rzecznik Finansowy, oszuści stosują bramkę, która ukrywa prawdziwy numer.

Oszuści informują o rzekomej próbie popełnienia przestępstwa: wypłaty środków w bankomacie, próbie zaciągnięcia pożyczki na dane klienta czy zmiany numeru telefonu przypisanego do numeru rachunku bankowego. Inny sposób działania rzekomych pracowników banku to ostrzeżenie, że przestępca przełamał zabezpieczenia i ukradł pewną kwotę, najczęściej opiewającą na kilkaset złotych, przelewając ją na inny rachunek.

Najczęściej klienci skłaniani są do zainstalowania programu, który pozwala przestępcom na zdalne przejęcie kontroli nad komputerem lub telefonem klienta. Wszystko odbywa się pod pozorem instalacji aplikacji pozwalającej działowi technicznemu banku na zeskanowanie urządzenia klienta oraz zabezpieczenie go przed dalszymi próbami przejęcia konta.

W ten sposób przestępcy np. generują kody BLIK, dzięki którym wypłacają środki w bankomacie, zmieniają sposób autoryzacji czy dokonują kolejnych transakcji płatniczych najczęściej z wykorzystaniem usługi przelewów natychmiastowych. Zdarza się też, że klient jest manipulowany i skłaniany do zaciągnięcia kredytu za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W związku z tym Rzecznik Finansowy apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania telefonu z infolinii banku. Jeśli mamy jakiekolwiek podejrzenie, że może nie kontaktować się z nami pracownik banku, należy niezwłocznie się rozłączyć i samodzielnie połączyć z infolinią banku. Podobnie należy postąpić w sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować, czy kontaktuje się z nami pracownik banku.

Należy też pamiętać, że osoba kontaktująca się w imieniu banku nigdy nie poprosi nas o dane do logowania, podanie kodu BLIK czy zainstalowania aplikacji nieznanego pochodzenia.

Źródło zdjęć: Andrea Piacquadio - Pexels

Źródło tekstu: Rzecznik Finansowy