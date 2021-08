T-Mobile przygotował trzy nowe zestawy MIX BOX dla dzieci i młodzieży

T-Mobile przygotował specjalną promocję z trzema zestawami MIX BOX dla dzieci i młodzieży, które można kupić ze smartfonem i gadżetami w komplecie już za 1 zł, dobierając ofertę MIX. Akcja potrwa od 17 sierpnia do 31 października.

MIX BOX - gotowa wyprawka szkolna

Pierwszy zestaw to jak przedstawia T-Mobile „gotowa wyprawka szkolna”, która przypadnie do gustu rodzicom uczniów poszukujących kompleksowego rozwiązania na rozpoczynający się rok szkolny. Znajdą w nim oni m. in. smartfon Xiaomi Redmi 9AT, słuchawki Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2, jak również plecak firmy 4F.

Całość dostępna jest za zaledwie 1 zł przy wyborze oferty MIX 50. Oferta ta obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, pakiet nawet 18 GB internetu po doładowaniu konta oraz usługę Supernet Video DVD z bezpłatnym streamingiem filmów na platformach takich jak m.in. Netflix, YouTube, Player, Ipla czy TikTok, które także mogą stanowić źródło rozrywki podczas długich jesiennych wieczorów.

MIX BOX do nauki i rozrywki

Drugi MIX BOX to zestaw uniwersalny, który sprawdzi się zarówno jako narzędzie do nauki – np. poprzez odsłuchiwanie materiałów i lektur szkolnych, jak i kontaktu z rówieśnikami. Znajduje się w nim smartfon Xiaomi Redmi 9AT oraz słuchawki Bluetooth Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2. Cały komplet jest dostępny za złotówkę w ofercie MIX 40 z nielimitowanymi rozmowami w T-Mobile i Heyah, 400 minut do innych sieci, SMS-ami i MMS-ami bez limitów oraz pakietem do 12 GB.

MIX BOX zestaw młodego sportowca

Trzecia propozycja T-Mobile to smartfon Motorola Moto E7 oraz worek sportowy. Operator przekonuje, że to idealne rozwiązanie dla uczniów uczęszczających na treningi. Opcja ta dostępna jest również za 1 zł w ofercie MIX 30, w której co miesiąc użytkownik otrzyma nielimitowane rozmowy w obrębie T-Mobile i Heyah, 200 min do innych sieci, nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich oraz paczkę do 6 GB.

Wszystkie zestawy spakowane są w specjalnie przygotowane pudełko idealnie nadające się na prezent. Zestawy będą dostępne w sprzedaży do 31 października lub do wyczerpania zapasów.

T-Mobile podwaja gigabajty

Nabywcom zestawów MIX BOX T-Mobile proponuje również promocję z podwajaniem gigabajtów. Dzięki niej klienci mogą liczyć na zwiększenie otrzymanego w ofercie pakietu danych po każdorazowym doładowaniu konta kwotą obligatoryjną przez cały czas trwania umowy terminowej. I tak – w przypadku propozycji MIX 50 jest to 18 GB zamiast 9 GB. W ofercie MIX 40 pakiet 6 GB ulega podwojeniu do 12 GB. Natomiast oferta MIX 30 oznacza dodatek 3 GB do 3 zawartych w pakiecie, co daje 6 GB.

Promocja aktywowana jest automatycznie, a dodatkowe GB przyznawane będą w ciągu 72 godzin po zasileniu konta, o czym użytkownik zostanie poinformowany wiadomością SMS. Promocyjne GB ważne są zaś przez 31 dni.

