T-Mobile ma wakacyjny prezent dla swoich klientów

T-Mobile ma kolejną weekendową promocję z cyklu Dobrze, że jesteś. Ten prezent może się spodobać osobom, które wybiorą się do Parku Rozrywki Mandoria.

Wczorajsza awaria w T-Mobile jest już za nami, wiec możemy się zająć przyjemniejszymi rzeczami. A do takich na pewno się zalicza kolejna promocja Magentowych z cyklu Dobrze, że jesteś. Tym razem operator przygotował dla swoich klientów indywidualnych prezent w postaci vouchera o wartości 50 zł na posiłki i napoje w Parku Rozrywki Madoria, znajdującym się w miejscowości Rzgów pod Łodzią.

T-Mobile – jak zdobyć prezent?

Nowa promocja z cyklu Dobrze, że jesteś obowiązuje od 15 do 19 lipca 2022 roku i jest przeznaczona dla klientów abonamentowych T-Mobile (T, T Data, Rodzina) oraz użytkowników ofert Mix (Frii Mix) i na kartę (GO!, Frii). Kod rabatowy czeka w aplikacji Mój T-Mobile, gdzie można go odebrać w czasie trwania promocji. Warunkiem realizacji kodu jest zakup biletu do Parku Rozrywki Mandoria.

Kod rabatowy o wartości 50 zł obowiązuje wyłącznie w punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie Parku Rozrywki Mandoria i można z niego skorzystać tylko raz. Niewykorzystana kwota przepada. Kod rabatowy może być wykorzystany do 31 grudnia 2022 roku, do godziny 23:59.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji.

