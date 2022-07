T-Mobile ma awarię. Nie działa strona, aplikacja i czat

Użytkownicy T-Mobile, którzy chcieliby skorzystać ze strony internetowej operatora lub aplikacji, mogą napotkać spore problemy. Sieć potwierdziła, że ma awarię. Usługi mobilne jak na razie działają bez zauważalnych problemów.

Od kilku godzin próby wejścia na wybrane strony T-Mobile Polska kończą się różnymi komunikatami – albo strona się nie ładuje, albo wyświetla się komunikat o „błędzie serwera” lub wręcz „strona jest nieosiągalna” lub też „nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia”, w zależności od przeglądarki.

Z kolei na głównej stronie https://t-mobile.pl wyświetla się komunikat „trwają prace serwisowe”, który nie odzwierciedla całej prawdy.

T-Mobile przez kilka godzin milczał, licząc zapewne, że awarią da się szybko usunąć bez rozgłosu, w końcu jednak opublikował na Facebooku i Twitterze komunikat:

Informujemy, że od rana występują problemy w dostępie do naszej strony internetowej, aplikacji Mój T-Mobile, oraz czatu. Przepraszamy Was za niedogodności, pracujemy nad usunięciem awarii. Jeżeli chcielibyście skontaktować się z nami, zachęcamy do skorzystania z Biura Obsługi Abonenta +48 602-900 000 oraz kontaktu mailowego na adres boa@t-mobile.pl.

Jak więc wynika z tej informacji, problem dotyczy nie tylko witryny internetowej, ale także aplikacji Mój T-Mobile i czatu.

Usługi mobilne, w tym połączenia danych LTE i 5G, działają jednak bez zauważalnych problemów. W serwisie downdetector.pl jest co prawda trochę zgłoszeń dotyczących T-Mobile – ich liczba nie przekroczyła 500 – ale najwyraźniej odnosi się to do powyższych problemów z aplikacją i dostępem do strony oraz dodatkowych usług T-Mobile.

W komentarzach na Facebooku, pod informacją o awarii, pojawiły się też narzekania na źle działający internet czy połączenia telefoniczne, ale operator przekonuje, że problemy w dostępie do strony internetowej, aplikacji Mój T-Mobile oraz czatu nie mają wpływu na usługi sieci mobilnej takie jak transmisja danych.

Nie jest to jedyna awaria T-Mobile w ostatnim czasie. Pod koniec czerwca operator musiał się zmierzyć z poważnym problemem, który był efektem fizycznego uszkodzenia światłowodów. Nie działała wtedy sieć komórkowa oraz internet światłowodowy. Były też problemy z połączeniem się z infolinią.

