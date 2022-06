T-Mobile ma awarię, nic nie działa. Znamy przyczynę

W poniedziałek, 27 czerwca 2022 roku, mniej więcej o godzinie 13:30, w serwisie downdetector.pl rozpoczął się gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń o nieprawidłowym działaniu sieci T-Mobile. Z komentarzy wynika, że w różnych częściach Polski (ale przede wszystkim w Łodzi i okolicach) są problemy z siecią komórkową (połączenia telefoniczne, SMS-y i MMS-y oraz Internet), a także z Internetem światłowodowym oferowanym przez magentowego operatora. Liczba zgłoszeń wciąż rośnie, więc sprawa jest rozwojowa (poniżej wykres z godziny 14:49).

– przykładowe komentarze na downdetector.pl (pisownia oryginalna)

T-Mobile wie o awarii i pracuje nad jej usunięciem.

– czytamy w jednej z odpowiedzi T-Mobile w mediach społecznościowych

Nie wiemy, co spowodowało awarię, ani jak długo ona potrwa. Poprosiliśmy magentowego operatora o komentarz w tej sprawie. Opublikujemy go, gdy tylko otrzymamy odpowiedź.

T-Mobile rzucił nieco światła na awarię. Jest ona wynikiem przerwania światłowodu zapewniającego usługi w Łodzi i okolicach, dlatego to stamtąd było najwięcej zgłoszeń o problemach.

W wyniku fizycznego uszkodzenia światłowodów zapewniających usługi naszym klientom w Łodzi i okolicach stracili oni czasowo dostęp do naszej sieci. Bardzo serdecznie przepraszamy Was za niedogodności. Technicy są już na miejscu i robią co w ich mocy, żeby naprawić uszkodzone łącza. Jednocześnie przygotowujemy alternatywne połączenia, żeby problemy potrwały jak najkrócej. Będziemy informować Was na bieżąco o przebiegu prac.