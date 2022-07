Orange daje darmowe gigabajty. A Ty co widzisz w aplikacji?

Nadeszła środa, a wraz z nią kolejna okazja na zgarnięcie prezentu dla użytkowników aplikacji Mój Orange. Operator zapowiada, że jest to paczka gigabajtów, chociaż najwyraźniej znów są jakieś problemy z działaniem apki.

W tym tygodniu abonamentowi klienci Orange otrzymują paczkę gigabajtów o wielkości 5 GB. Zgodnie z zasadami akcji, będzie ją można odebrać do wtorku 19 lipca, a ważność pakietu obowiązuje do końca cyklu rozliczeniowego. Bonusowe gigabajty można wykorzystać na dowolne usługi internetowe, ale na terenie Polski.

Środa i kolejne 5 GB czeka w aplikacji #MójOrange. Internetu nigdy za dużo. Warto przygarnąć 👍 pic.twitter.com/z3a8tzxldq — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) July 13, 2022

A jak odebrać 5 GB w Orange? I tu pojawiają się schody. O darmowych gigabajtach napisał rzecznik Orange na Twitterze. Jednak klienci wchodzący do zakładki „Dla Ciebie” w aplikacji Mój Orange mogą zobaczyć coś zupełnie innego. Na przykład zachętę do odbioru miesięcznego, darmowego dostępu do usługi „Gdzie Jest Dziecko”.

Choć usługę można aktywować, wygląda to jak błąd, a sytuacja przypomina wcześniejsze edycje akcji „Środy z Mój Orange”. W ostatnich tygodniach na początku również wyświetlały się inne okazje, niż zapowiadał Orange – na przykład rabat 120 zł na abonament. Narzekało na to wielu klientów pomarańczowej sieci.

Operator radził wtedy, by zaczekać, aż pojawi się właściwa oferta. Również teraz taka sugestia pojawiła się na Twitterze. Warto też upewnić się, że w smartfonie zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji.

to prezent z ubiegłego tygodnia. Nowy prezent nie jest jeszcze dostępny. Zajrzyj do aplikacji później ;) — Orange Polska (@Orange_Polska) July 13, 2022

