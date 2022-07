Orange Flex z niespodziankami na wakacje. Prezenty za rebusy

Orange przygotował wakacyjne niespodzianki dla użytkowników oferty Orange Flex. Operator zaprasza do copiątkowej zabawy, dzięki której będzie można zgarnąć nagrody, ma też nowy rabat i zapowiada coś dla podróżników.

Orange przygotował wakacyjne niespodzianki dla użytkowników Orange Flex. Pierwszą z nich są copiątkowe rebusy.

Przez całe lato, w każdy piątek, w aplikacji w zakładce „Odkryj” pojawi się wakacyjny rebus. Wystarczy odgadnąć hasło i wpisać je w pole „Kody promocyjne”, by odebrać nagrodę. Każdy tydzień to nowa niespodzianka, która, jak to opisuje operator – pozwoli na jeszcze lepsze przeżywanie wakacyjnych przygód.

Na razie jednak nie wiadomo dokładnie, co Orange przygotował z tej okazji. Trzeba to po prostu sprawdzić samodzielnie. Pierwszy rebus pojawi się w aplikacji już dziś 1 lipca, około godziny 17:00.

Orange ma też kolejną zachętę dla nowych klientów. Od 5 lipca osoby przenoszące numer od innych operatorów będą mogły korzystać z Orange Flex przez 3 miesiące za 1 zł miesięcznie. Wystarczy wpisać kod SIEMAFLEX podczas aktywacji usługi, przed wyborem metody płatności.

Promocja dotyczy dowolnego planu komórkowego. Oznacza to, że przez trzy miesiące można korzystać nawet z najwyższego planu z pakietem 150 GB i dostępu do sieci 5G za symboliczną złotówkę miesięcznie.

Orange Flex ma również niespodziankę dla fanów dalekich podróży. Na użytkowników oferty czekają w Klubie Flex indywidualne kody na promocyjne pakiety danych w roamingu poza Unią Europejską. Wśród krajów m.in. Turcja, Gruzja, Izrael czy Chiny.

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Blog Orange Polska