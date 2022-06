Orange szykuje się na wakacje. Operator zwiększa pojemność i zasięg

Orange jak co roku dwoi się i troi, żeby zapewnić swoim klientom jak najlepszy dostęp do sieci podczas wakacyjnego odpoczynku. W tym celu w miejscowościach turystycznych staną nowe dodatkowe stacje mobilne, wprowadzone zostaną też inne ulepszenia.

Wakacje to gorący okres nie tylko ze względu na panujące wtedy temperatury, ale również z powodu wzmożonego zapotrzebowania na usługi komórkowe w miejscowościach turystycznych. By temu zaradzić, Orange podjął kroki, które mają dać klientom pomarańczowego operatora jak najlepszy zasięg sieci.

Porównując aktualny stan do 2021 roku, Orange Polska uruchomił 9 stacji bazowych w takich miejscowościach, jak Bukowina Tatrzańska, Giżycko, Pisz, Ostróda, Brenna, Grywałd, Maruszyna, Trzęsacz i Dębowa Kłoda (okolica Białki Tatrzańskiej). Dodatkowo w czasie wakacji zasięg dla klientów Pomarańczowych mają poprawić stacje mobilne w Jastarni, Pruszczu Gdańskim, Rowach, Darłowie, Trzebiatowie, Kołobrzegu, Karwi, Dębkach i Krynicy Morskiej. Część z tych ostatnich już działa, pozostałe ruszą w pierwszych dniach lipca.

To jednak nie wszystko. Orange dołożył 1274 systemy/częstotliwości LTE na stacjach pracujących na stałe. Stały się one w ten sposób lepiej doposażone, co pozytywnie wpływa na zasięg i jakość usług.

Proszę pamiętajcie jednak, że chociaż wzmocniliśmy sieć Orange, fizyki nie da się oszukać. Zdecydowanie więcej zalogowanych urządzeń na danym obszarze i intensywne korzystanie z usług telekomunikacyjnych oznacza mniejszy komfort. Nie wszędzie mieliśmy możliwości i zgody, aby uruchamiać dodatkowe inwestycje.

– napisał Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange