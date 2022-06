Orange daje darmowy miesiąc usługi. Internauci się ucieszą

Tydzień temu było 10 darmowych gigabajtów, więc tym razem w akcji „Środy z Mój Orange” czeka coś innego – zamiast paczki na internet, możliwość bezpłatnego przetestowania usługi, zapewniającej większe bezpieczeństwo w sieci.

Chodzi oczywiście o usługę CyberTarcza, która już cyklicznie pojawia się w akcji „Środy z Mój Orange”. Aktywując ją od dziś, można przez miesiąc korzystać z niej za darmo.

Później, od drugiego miesiąca, operator zacznie naliczać opłatę 9,99 zł na miesiąc. Użytkownicy, którzy nie zdecydują się na przedłużenie CyberTarczy, mogą we właściwym czasie ją wyłączyć. Operator obiecuje, że przypomni o tym przed upływem bezpłatnego okresu.

Akcja „Środy z Mój Orange” przeznaczona jest dla abonamentowych klientów indywidualnych, nie jest za to dostępna w usługach na kartę. Żeby odebrać prezent, trzeba wejść do aplikacji „Mój Orange” (z pełnym logowaniem), zajrzeć do zakładki „Dla Ciebie” i aktywować usługę. Jest na to czas do przyszłego wtorku, 5 lipca.

Co daje CyberTarcza w Orange?

CyberTarcza to usługa pozwalająca zadbać o bezpieczeństwo prywatnych danych podczas korzystania z internetu. Usługa zabezpiecza nas przed złośliwym oprogramowaniem, a także atakami phishingowymi i ransomware. Czyli w praktyce pozwala uniknąć takich zagrożeń jak utrata pieniędzy z konta bankowego, kradzież tożsamości, blokowanie urządzeń w zamian za wysoki okup czy kradzież prywatnych zdjęć w celu szantażu. To realne zagrożenia, na jakie narażone są co dzień miliony Polaków.

Usługa CyberTarcza działa na urządzeniach połączonych ze stacjonarną lub mobilną siecią Orange. Wykrywa zagrożenia płynące z internetu i blokuje je, zanim dotrą do użytkownika.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: wł., Orange