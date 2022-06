Orange: tańsze, odnowione smartfony na wakacje

Z okazji zakończenia roku szkolnego w Orange wystartowała promocja, w której operator obniżył ceny odnowionych smartfonów. Do wyboru są między innymi urządzenia Apple, Samsunga i Xiaomi.

Orange od jakiegoś czasu mocno promuje odnowione smartfony, zachęcając użytkowników do sprzedaży niepotrzepanych modeli, a także ich kupowania już po regeneracji. Wszystko po to, by zmniejszyć produkcje elektrośmieci, a zarazem dać szansę na zdobycie ciekawego telefonu za niższą kwotę niż w sklepie.

Zobacz: Orange obniża ceny odnowionych iPhone’ów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska