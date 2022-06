Orange wzmacnia zasięg 5G na Open’erze i zaprasza do Strefy Orange Flex

Dziś rusza festiwal Open’er, którego głównym sponsorem jest Orange. Operator wzmocnił na miejscu zasięg sieci, otworzył też Strefę Orange Flex, gdzie można się zrelaksować w przerwie między występami.

Festiwal Open’er rusza dziś, 29 czerwca i potrwa do 2 lipca. Wszystko odbywa się na terenie lotniska Gdynia-Kasakowo.

Tak duże wydarzenia przyciągają zazwyczaj tłumy spragnionych dobrej muzyki uczestników, co tez oznacza zwiększone obciążenie sieci komórkowych. Jak ujawnił rzecznik sieci, Wojtek Jabczyński, Orange zadbał o lepszy zasięg na terenie festiwalu. Pomarańczowy operator, wspólnie z T-Mobile Polska, postawił dwie bilateralne stacje mobilne. Przekaźniki zapewniają dostęp do wszystkich częstotliwości LTE, można dzięki nim skorzystać także z łączności 5G.

Na @opener_festival Powered by @Orange_Polska zadbaliśmy o lepszy zasięg. Wspólnie z @TMobilePolska postawiliśmy dwie bilateralne stacje mobilne. Wykorzystują wszystkie częstotliwościach LTE i działa #5G. Zacnie się prezentują 😀 pic.twitter.com/tNKDhiAcH3 — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) June 29, 2022

Operator przygotował też specjalną Strefę Orange Flex. Jest to miejsce na chillout z leżakami, pufami i poduchami do siedzenia. Cała przestrzeń ma być rozświetlana girlandami światełek. Można tam nie tylko odpocząć, ale także naładować baterie w telefonie, korzystając z trzech szafek depozytowych dostępnych na terenie festiwalu.

W Strefie Orange Flex będzie także można udekorować swoje ciało, by lepiej wczuć się w festiwalowy nastój. Operator proponuje kolorowy, fluorescencyjny makijaż UV w kolorach bieli i pomarańczu. Zachęca też, by po jego zrobieniu zrobić sobie fotkę na ściance do zdjęć. Będą także bańki mydlane oraz pomarańczowa wata cukrowa. Dziesięć złotych ze sprzedaży każdej waty Orange przekaże na posadzenie przez Fundację Las Na Zawsze bioróżnorodnych lasów.

W środę, w pierwszy dzień Open’era 2022 wystąpią m.in. Imagine Dragons, ASAP Rocky, Måneskin, The Smile i Little Simz. We czwartek zagrają: Twenty One Pilots, Yeras & Years, Palyboi Carti. W piątek: Dua Lipa, Michael Kiwanuka, Martin Garrix, a ostatniego dnia: Jessie Ware, Taco Hamingway, The Killers, The Chemical Brothers i Dawid Podsiadło.

Zobacz: Orange zmienia zasady. Uwaga, możesz zerwać umowę

Zobacz: Orange: tańsze, odnowione smartfony na wakacje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange Polska

Źródło tekstu: Blog Orange Polska