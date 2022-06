Orange zmienia zasady. Uwaga, możesz zerwać umowę

Orange musi wprowadzić zmiany w umowach i regulaminach dotyczących usługi światłowodowej oraz Neostrady. Nie zgadzasz się na zmiany? możesz zerwać umowę bez płacenia odszkodowania czy kary umownej.

Orange Polska poinformował o szykowanych zmianach w umowach i regulaminach świadczenia usług Orange Światłowód i Neostrada, a wynikają z zaleceń Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zmiany dotyczą umów na Internet (także w ofercie pakietowej) zawartych przed 23 marca 2020 roku, które nie zostały aneksowane po tej dacie.

Co się zmieni?

Do umów związanych z dostępem do Internetu Orange wprowadza zmiany dotyczące prędkości transmisji danych. W umowach na Orange Światłowód w opcjach prędkości „do 100 Mb/s” lub wyższych dotyczyć one będą:

prędkości zwykle dostępnej – prędkość tę będzie prezentowana w ujęciu dobowym, a nie jak dotychczas w miesięcznym,

– prędkość tę będzie prezentowana w ujęciu dobowym, a nie jak dotychczas w miesięcznym, prędkości maksymalnej – prędkość ta również będzie się odnosić do doby.

W związku z tym w punkcie Dane techniczne zostanie dodany zapis:

Prędkość zwykle dostępną pobierania i wysyłania danych mogą Państwo osiągnąć przez 70% doby, a prędkość maksymalną przez 50% doby.

Z kolei w umowach z opcjami prędkości „do 80 Mb/s” lub niższych wprowadzimy, zmiany będą dotyczyć:

prędkości zwykle dostępnej – prędkość tę będą prezentowane w ujęciu dobowym, a nie jak dotychczas w miesięcznym oraz zmieni się wartość tej prędkości z 70% na 65% prędkości maksymalnej,

prędkości maksymalnej – prędkość ta również będzie się odnosić do doby.

W punkcie Dane techniczne zostanie dodany zapis:

Prędkość zwykle dostępna pobierania i wysyłania danych stanowi 65 % prędkości maksymalnych. Mogą ją Państwo osiągnąć przez 60% doby. Prędkość maksymalną mogą Państwo osiągnąć przez 5% doby.

Dodatkowo, z Regulaminu świadczenia multimedialnych usług Orange zostanie usunięte zdanie:

Przez prędkość zwykle dostępną rozumiemy prędkość, jaką możecie Państwo uzyskać przez 70% okresu rozliczeniowego.

Powyższa zmiana dotyczy wszystkich opcji prędkości Internetu.

Orange Polska ujednolici jednostkę prędkości transmisji danych do Mb/s. Jeżeli w umowach z Orange i innych dokumentach umownych znajdują się prędkości wyrażone w jednostce kb/s, to w celu uzyskania wartości w Mb/s należy wartość prędkości w kb/s podzielić przez wskaźnik 1000. Uzyskany wynik będzie prędkością transmisji danych wyrażoną w jednostce Mb/s.

Można zerwać umowę bez konsekwencji

Zmiany wejdą w życie 15 września 2022 roku. Jeśli klienci Orange, których to dotyczy, zgadzają się na zmiany, nie muszą nic robić. Z kolei jeśli te zmiany nie są dla nich akceptowalne, można zerwać umowę z operatorem bez kary (odszkodowania).

W przypadku braku akceptacji mogą Państwo wypowiedzieć umowę. Informację o wypowiedzeniu umowy powinni nam Państwo dostarczyć najpóźniej w przeddzień wejścia w życie nowych warunków na adres Orange Polska S.A. ul Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice lub do Salonu Orange lub zadzwonić na infolinię Orange. W przypadku rezygnacji będziemy Państwu świadczyć usługę do dnia wprowadzenia zmian i nie naliczymy odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy.

– czytamy w komunikacie Orange

