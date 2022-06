Orange zmienia cennik: zwiększa limity, obniża opłaty

Podobnie jak inni operatorzy, Orange wprowadza zmiany dotyczące rozliczeń za usługi w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, czyli w Strefie 1. Operator podwyższa limity gigabajtów, a jednocześnie obniża opłaty dodatkowe.

Zmiany wprowadzane przez operatorów, w tym Orange, to efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 6 kwietnia 2022 r., które reguluje nowe zasady opłat roamingowych na terenie UE, a także innych państw należących do Strefy 1 – a więc Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zmiany wchodzą w życie 1 lipca 2022, dotyczą klientów indywidualnych i biznesowych, a także użytkowników Orange Flex, ofert na kartę i nju.

Od przyszłego miesiąca Orange podwyższa limity GB w roamingu w Strefie 1 – nawet o 23 proc. Limity są różne w poszczególnych planach taryfowych, szczegóły podane są w umieszczonych na końcu cennikach.

Od 1 lipca pomarańczowy operator obniża do 0,01132 zł brutto opłaty za każdy MB transmisji danych w Strefie 1 po wykorzystaniu limitu GB – dzięki temu cena 1 GB (1024 MB) od 1 lipca 2022 wyniesie tylko 11,59 zł brutto.

Kolejna zmiana to obniżka do 0,01132 zł brutto opłaty dodatkowej za każdy MB transmisji danych w Strefie 1 oraz za każdą wysłaną wiadomość MMS ze Strefy 1. Opłaty te mogą być doliczone w przypadku wykorzystywania usług niezgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania z roamingu w Strefie 1.

Orange obniża też do 0,1245 zł brutto opłatę dodatkową za minutę wykonanego połączenia głosowego w Strefie 1. Analogicznie do 0,0226 zł brutto zmniejszona zostanie opłata dodatkowa za wysłaną wiadomość SMS.

Orange przypomina, że klienci mogą sprawdzić swój nowy bezpłatny limit GB w UE w aplikacji Mój Orange lub wysyłając bezpłatnego SMS-a o treści ILE pod numer 8095.

Dodatkowo operator wprowadzamy zmiany w progu blokady transmisji danych w roamingu. Jeśli suma opłat za transmisję w trakcie okresu rozliczeniowego przekroczy 240 zł, klient otrzyma wiadomość, że dalsza transmisja danych będzie możliwa dopiero po wysłaniu SMS-a o treści AKT DALEJ pod bezpłatny numer 80321.

Wysłanie takiego SMS-a uruchomi dalszą transmisję danych w roamingu do osiągnięcia kwoty 480 zł. Wyłączenia ograniczenia do kwoty 480 zł też jest możliwe, ale trzeba to zrobić, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta Orange lub wysyłając wiadomość SMS o treści AKT DALEJ BEZ GRANIC pod bezpłatny numer 80321.

