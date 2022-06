VoLTE w roamingu? Orange już to ma

Coraz więcej operatorów komórkowych na świecie myśli o wyłączeniu sieci 3G i przeznaczeniu uwolnionych w ten sposób zasobów radiowych na rzecz nowszych technologii komunikacyjnych. Robią to również partnerzy roamingowi Orange Polska. Z tego powodu pomarańczowy operator rozpoczął wdrażanie technologii VoLTE w roamingu międzynarodowym.

Zazwyczaj po wyłączeniu 3G klienci Orange mogą korzystać z pasm GSM i LTE. Korzystanie z roamingu przy wyłączonym 3G przebiega inaczej niż standardowo. Jeżeli nie masz VoLTE, to telefon podczas odbierania przełączy się do sieci 2G, co spowoduje słabszą jakość połączeń i brak transmisji danych podczas rozmów. Wi-Fi Calling przy połączeniach głosowych w roamingu działa bez zmian.