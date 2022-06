W a2mobile dostaniesz dwa razy więcej gigabajtów. Nawet 100 GB w bonusie

W a2mobile ruszyła atrakcyjna promocja „Dwa razy więcej GB”, dzięki której użytkownicy tej należącej do Premium Mobile marki mogą liczyć na podwojenie pakietów z internetem.

Oferta promocyjna „Dwa razy więcej GB” skierowana jest do wszystkich użytkowników a2mobile, którzy w okresie trwania promocji kupią lub odnowią jeden z pakietów „Niewyczerpalne Wszystko”. Akcja już ruszyła i potrwa aż do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia.

Każdy zakup lub odnowienie jednego z pakietów „Niewyczerpalne Wszystko”, począwszy od najtańszego za 19,90 zł aż do najbogatszego, w którym standardowo jest oferowane 100 GB, premiowany będzie bonusem – dodatkowym pakietem danych do wykorzystania w Polsce, bez limitu prędkości. Wielkości pakietów przedstawia poniższa tabela.

Nazwa pakietu Ilość danych wysłanych i odebranych w

Polsce (bez limitu prędkości) w

pakiecie Dodatkowy pakiet danych wysłanych i

odebranych w Polsce (bez limitu

prędkości) przyznany w promocji Niewyczerpalne Wszystko 100 GB 100 GB 100 GB Niewyczerpalne Wszystko 50 GB 50 GB 50 GB Niewyczerpalne Wszystko 29,90 30 GB 30 GB Niewyczerpalne Wszystko 24,90 20 GB 20 GB Niewyczerpalne Wszystko 19,90 10 GB 10 GB



Promocja nie obejmuje pozostałych pakietów jak np. 17,90 i 12,90.

Z dodatkowego pakietu danych można korzystać do końca okresu ważności pakietu podstawowego. Bonusowe jednostki będą wykorzystywane po zużyciu przez użytkownika ilości danych posiadanych w pakiecie podstawowym. Trzeba jednak pamiętać, że niewykorzystane gigabajty z dodatkowego pakietu nie przechodzą na kolejny okres ważności.

Operator zastrzega w regulaminie, że są dwie sytuacje, gdy dodatkowy pakiet danych nie zostanie przyznany. Po pierwsze nastąpi to w przypadku zakupu i aktywacji innego pakietu niż objęte promocją „Niewyczerpalne Wszystko”. Drugi przypadek to nieodnowienia pakietu po upływie okresu ważności dotychczasowego pakietu podstawowego.

Po wyczerpaniu się podwojonych pakietów nakładane są limity prędkości. W trzech najtańszych opcjach jest to 1 Mb/s przy przekroczeniu dostępnego internetu do maksymalnie 5 GB oraz 512 kb/s, gdy zostanie wykorzystane więcej niż 5 GB ponad pakiet. W dwóch najwyższych opcjach z 5G od razu po wyczerpaniu paczek nakładany jest lejek 32 Mb/s.

Sprawdzenie ilości danych dostępnych na koncie możliwe jest poprzez stronę moje.a2mobile lub po wprowadzaniu na klawiaturze telefonu kodu USSD *200#.

Więcej szczegółów w regulaminach:

a także na forum Telepolis.pl.

Źródło zdjęć: a2mobile

Źródło tekstu: a2mobile