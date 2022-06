Prosto, jak w T-Mobile. Oto nowa oferta Magenta Dom

Idealna oferta nie istnieje? No to patrz. Magenta Dom w T-Mobile to pakiet kompletny, elastyczny i bardzo łatwo można nim zarządzać. Nie musisz też czekać do końca umowy, by go zmienić.

Dom bez limitu, rozrywka bez ograniczeń

Nowa oferta Magenta Dom zapewnia wszystko, co będzie Ci potrzebne w domu – miejscu odpoczynku, spotkań z bliskimi, a często także i biurze. T-Mobile w jednym pakiecie oferuje nielimitowany abonament komórkowy, internet światłowodowy oraz nowość – telewizję z ciekawym dekoderem. Dla maksymalnej swobody możesz co miesiąc zmienić, ile kanałów TV chcesz oglądać. Nie musisz czekać na koniec wieloletniej umowy i wszystko zrobisz w aplikacji mobilnej Mój T-Mobile.

Ile to kosztuje? Cena może Cię zaskoczyć: 95 złotych miesięcznie za wszystko!

Wraz z premierą nowej oferty klienci T-Mobile będą mogli skorzystać także z dodatkowych usług, jak „Rozrywka bez Ograniczeń”. Możesz skorzystać z usług:

TIDAL z 90 milionami utworów w jakości CD,

Legimi z 75 tysiącami e-booków i audiobooków,

HBO Max albo

Eleven Sports.

Co miesiąc możesz wybrać inną usługę i z żadną nie musisz się wiązać na dłużej i nic za to nie zapłacisz przez cały rok. Ponadto dostaniesz dostęp do Playera na rok w prezencie od operatora.

Przejdźmy do szczegółów. W ramach oferty abonamentowej Magenta Dom masz do dyspozycji nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i roamingu UE, a także dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 30 Mb/s, ale za to bez limitu pobierania danych. Internet światłowodowy dla domu ma prędkość do 300 Mb/s.

Telewizja T-Mobile to usługa ze 130 kanałami w wariancie L (najbogatszym). W nim są takie skarby, jak kanały Disneya, Eleven Sports czy HBO. Po 12 miesiącach możesz zdecydować, czy to nie za dużo i zejść na mniejszy pakiet… a potem może wrócić do L? Wszystko jest w Twoich rękach. Pakiet S z 60 kanałami pozostanie w cenie 95 zł, pakiet M ze 110 kanałami będzie dostępny w cenie 120 zł, L zaś będzie kosztował 145 zł.

Co ważne, klienci T-Mobile, którzy mają już w sieci jeden numer, mogą ten sam pakiet dokupić z rabatem w wysokości 20 zł w ramach programu „Korzyści dla Domu”. Po pół roku cena wyniesie 70 zł w wariancie S, 95 zł w opcji M lub 120 zł w przypadku oferty L. Tu również klient ma możliwość zmiany pakietu co miesiąc.

Ciekawie zapowiada się również nowy dekoder T-Mobile – został wyposażony w Android TV! Tym samym daje dostęp do różnych aplikacji, gier, serwisów streamingowych, sterowania telefonem i innych atrakcji. Dekoder pozwala nagrać do 180 godzin materiałów, przechowywać je do 180 dni od daty nagrania i oglądać programy emitowane nawet 7 dni wcześniej. Dekoder kosztuje 1 zł.

Oferta Magenta Dom będzie dostępna w salonach T-Mobile i na stronie od 4 lipca 2022 r.

T-Mobile może świętować

Oferta powstała w odpowiedzi na realne potrzeby klientów T-Mobile. Z danych operatora wynika, że aż 94% użytkowników preferuje zakup pakietów internetu i telewizji od jednego dostawcy. 95% ceni sobie dobre łącze internetowe, a 96% docenia elastyczne oferty. Przy tym usługi muszą być dobrej jakości i nie chcemy płacić za kanały TV, których i tak nie będziemy oglądać.

Poza tym oferta musi być prosta, a z tym też bywa różnie, zwłaszcza gdy w grę wchodzą łączące się promocje. Do tego dochodzą limity i usługi kupione pod wpływem chwilowej potrzeby – na przykład, by obejrzeć jeden serial albo śledzić jeden turniej sportowy. T-Mobile pozbył się wszystkich barier i stworzył ofertę konwergentną, wyznaczającą nowy kierunek.

To niemały sukces dla operatora, który dążył do tego od lat. Owocem jest oferta przejrzysta, prosta, elastyczna i bez limitów.

