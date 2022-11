T-Mobile daje dwa bonusy w akcji „Dobrze, że jesteś”

T-Mobile przestawił kolejne okazje, z jakich można skorzystać w akcji „Dobrze, że jesteś”. Do wyboru są dwa rabaty do zrealizowania w sklepach internetowych. Niestety, operator znów się trochę powtarza.

Każdego tygodnia T-Mobile rozdaje prezenty w akcji „Dobrze, że jesteś”, które można znaleźć w aplikacji „Mój T-Mobile”. Coraz częściej oferowane są naraz dwa czy nawet trzy bonusy, chociaż nie zawsze są to absolutne nowości. Dzisiejsze okazje już się pojawiały w podobnej formie wcześniej.

Philips małe AGD

Pierwsza okazja to „Philips małe AGD”, dzięki której można kupić z rabatem 40% urządzenia takie jak oczyszczacze i nawilżacze powietrza, odkurzacze czy ekspresy do kawy. Produkty te dostępne są na stronie https://www.dobrzezejestes.promocjemaleagd.pl.

Jak skorzystać z tej okazji? W dniach 03-09 listopada 2022 r. w aplikacji „Mój T-Mobile”, w zakładce „Benefity” do odebrania będzie kod, który należy zarejestrować poprzez formularz na stronie https://www.twojvoucher.pl. W następnym kroku przyznany zostanie właściwy kod rabatowy Philips. Ten kod należy wprowadzić podczas zakupów.

Wysokość zniżki będzie widoczna po wprowadzeniu kodu rabatowego Philips w koszyku w sklepie internetowym. Kod jest jednorazowy i uprawnia do zakupu maksymalnie dwóch produktów ze zniżką w jednym w koszyku. Szczegóły w regulaminie.

Rabat w księgarni SQN

Druga okazja również już się wcześniej pojawiła. Chodzi o produkty oferowane w księgarni internetowej SQN pod adresem www.sqnstore.pl. Dostępny w aplikacji kod rabatowy uprawnia do obniżenia ich ceny o 10%.

Kod ze zniżką można odebrać, logując się do aplikacji Mój T-Mobile w dniach od 3 listopada do 7 grudnia 2022 r. Jest to także termin, w którym należy zrealizować otrzymany rabat na stronie www.sqnstore.pl. Kod może zostać wykorzystany na rzeczy już przecenione ale nie łączy się z innymi kodami promocyjnymi.

W księgarni SQN znajdują się przede wszystkim książki polskich autorów, niektóre z nich można dostać wraz z autografami. Księgarnia proponuje także Bookboxy – specjalne zestawy opisywane jako „prawdziwa gratką dla każdego książkowego gadżeciarza”. Nie zabrakło też e-booków.

Szczegóły promocji w regulaminie.

Obydwie okazje dostępne są dla klientów abonamentowych (T, T-Data, Rodzina), oferty MIX (Frii Mix) oraz na kartę (GO!, Frii).

