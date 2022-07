T-Mobile na kartę – tej promocji już nie włączysz

T-Mobile po cichu wyłączył ważną dla wielu osób promocję, z której można było korzystać w taryfie Frii na kartę.

Jak donieśli nam czytelnicy TELEPOLI.PL, w T-Mobile nie można już skorzystać z promocji "Bez limitu za 1 zł dziennie". Była ona przeznaczona dla użytkowników magentowej oferty na kartę z taryfą Frii.

Zobacz: Z T-Mobile zadbasz o swoją dietę

Bez limitu za 1 zł dziennie

Promocja "Bez limitu za 1 zł dziennie" była bardzo prosta w swoich założeniach, a jednocześnie bardzo użyteczna dla wielu osób. Polegała ona na tym, że za 1 zł dziennie otrzymywało się możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń głosowych oraz wysyłanie nieograniczonej liczby SMS-ów, a także korzystanie z pakietu internetowego o wielkości 300 MB. A to wszystko w kraju oraz strefie roamingowej 1A (Unie Europejska oraz wybrane inne kraje oraz terytoria).

Co istotne, opłata za dany dzień była pobierana po zrealizowaniu pierwszego danego dnia połączenia na krajowe numery komórkowe czy stacjonarne, wysłania SMS-a na krajowe numery komórkowe lub wykorzystaniu krajowej pakietowej transmisji danych powyżej 5 MB. Pierwsze 5 MB transmisji danych zrealizowanych w ciągu danego było więc za darmo. Aktywacja promocji skutkowała również ustawieniem nowej daty ważności konta na 365 dni. W skrócie – idealne rozwiązanie dla osób, które chcą płacić za pakiet bez limitu tylko w dniach, z których z niego korzystając, wciąż mogąc odbierać połączenia czy wiadomości tekstowe.

Magentowy operator zachował sobie wentyl bezpieczeństwa, by nikt nie nadużywał ich "dobroci". Jeśli ktoś wykorzystywał tylko te darmowe 5 MB przez 30 następujących po sobie dni, nie wykonując w tym czasie żadnych połączeń telefonicznych ani nie wysyłając SMS-ów, musiał się liczyć z wyłączeniem oferty przez T-Mobile.

Więcej szczegółów na temat promocji "Bez limitu za 1 zł dziennie", w tym także sposoby aktywacji i deaktywacji oferty, można znaleźć w regulaminie. Ten trafił do archiwum na stronie t-mobile.pl, co potwierdza doniesienia naszych Czytelników.

O promocji możesz podyskutować na naszym Forum, w tym wątku.

T-Mobile wyłącza promocję

Wszystko wskazuje na to, że T-Mobile zrezygnował z promocji, o której mowa powyżej. Osoby, które mają aktywną ofertę "Bez limitu za 1 zł dziennie", mogą nadal z niej korzystać, jednak nie wiemy, jak długo będzie to możliwe. Nowi użytkownicy taryfy Frii w T-Mobile na kartę nie mogą już tej promocji aktywować. Dotyczy to również osób, które przestały z niej korzystać.

Poprosiliśmy T-Mobile o komentarz w tej sprawie, ale do czasu publikacji wiadomości nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jeśli do nas dotrze, dołączymy ją w tym miejscu.

Zobacz: Orange wyłącza znaną usługę. Tydzień temu ją aktualizował

Zobacz: Play: nowe kraje w pakietach Internet Świat z 300 MB lub 1 GB

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: T-Mobile, wł.