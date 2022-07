Z T-Mobile zadbasz o swoją dietę

Przed nami kolejny weekend i nowa promocja T-Mobile z cyklu Dobrze, że jesteś. Tym razem klienci indywidualni Magentowych mogą zgarnąć rabat na diety pudełkowe Nice To Fit You.

Słoneczna pogoda za oknem, ale również chęć poprawienia swojej sylwetki czy zdrowia, zachęca nas do zmiany stylu życia. Coraz częściej myślimy o lżejszych i zdrowszych posiłkach, po których będziemy się dobrze czuć. Nie zawsze jednak mamy czas, aby je przygotować. To sprawia, że wielu z nas sięga po diety pudełkowe (sam również od dawna z takiej korzystam).

W odpowiedzi na potrzeby osób, które chcą poprawić swoją codzienną dietę, przychodzi najnowsza promocja T-Mobile Polska z cyklu "Dobrze, że jesteś". Na klientów indywidualnych magentowego operatora czeka 12-procentowy kod rabatowy na wszystkie posiłki od Nice To Fit You, odznaczonej licznymi certyfikatami (V-Label, Viva, Food Hygiene Control czy HACCP).

Jak skorzystać z promocji?

Kod rabatowy będzie można odebrać w aplikacji Mój T-Mobile w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia 2022 roku. Daje on 12-procentową zniżkę na dowolny catering dietetyczny lub dietę pudełkową Nice To Fit You. Aby skorzystać z promocji, należy do 6 sierpnia tego roku, podczas składania zamówienia, wpisać pobrany kod na stronie ntfy.pl lub w aplikacji Nice To Fit You.

Z oferty mogą skorzystać klienci abonamentowi T-Mobile (T, T DATA, Rodzina) oraz posiadacze ofert na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix).

