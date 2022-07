T-Mobile zapłaci za Ciebie pierwszą ratę za smartfon

T-Mobile ma promocję dla osób, które chcą kupić nowy smartfon. Jeśli to będzie Samsung Galaxy S22 w magentowym abonamencie z ratami 0%, pierwsza z nich będzie gratis.

Obserwowanie spadających gwiazd, letnie koncerty pod chmurką, biwaki i rozmowy przy ognisku – w wakacje mamy wiele okazji do tego, aby różne aktywności przeciągać nawet do późnych godzin nocnych. Okazji, które chcemy uwiecznić, a do tego potrzebujemy telefonu ze świetnym aparatem, który poradzi sobie nawet z trudnym oświetleniem.