Orange: odbierz prezent w aplikacji. To się przyda

W kolejnej akcji „Środy z Mój Orange” łowcy darmowych gigabajtów nie znajdą niestety nic dla siebie, ale za to operator proponuje przydatną usługę, z której można bezpłatnie korzystać przez dwa miesiące.

Orange w kolejnych odsłonach swoich akcji regularnie powraca do wybranych prezentów, zachęcając tym samym do wypróbowania dodatkowych usług operatora. Dzisiejsza okazja również już przewijała się we wcześniejszych edycjach.

Tym razem abonamentowi klienci Orange mają szansę przekonać się o zaletach usługi Zabezpiecz PESEL. Przez dwa miesiące można z korzystać całkiem za darmo. Później usługa będzie wiązała się z kosztem 9,99 zł za miesiąc, ale można ją wyłączyć w każdej chwili.

Dziś środa i kolejna niespodzianka czeka w aplikacji #MójOrange. Warto zabezpieczyć PESEL 😀👍 Ps. Mała grupa klientów, zamiast darmowej usługi, dostanie voucher obniżający cenę telefonu przy podpisaniu przedłużenia umowy na #OrangeLove. pic.twitter.com/kwhiQlYLjP — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) July 27, 2022

Jak zawsze, by odebrać bonus przyznawany w akcji „Środy z Mój Orange”, należy zalogować się do aplikacji i wejść do zakładki „Dla Ciebie”. Okazja będzie tam czekała do przyszłego wtorku, 2 sierpnia. Okazuje się też, że mała grupa klientów zamiast darmowej usługi dostanie voucher obniżający cenę telefonu przy podpisaniu przedłużenia umowy.

Zabezpiecz PESEL – na czym polega ta usługa?

Usługa Zabezpiecz PESEL jest świadczona przez Orange Polska wraz z Krajowym Rejestrem Długów. Przez całą dobę, siedem dni w tygodniu monitoruje numer PESEL użytkownika i zapewnia ochronę danych przed oszustami. Pozwala uniknąć skutków wyłudzenia lub wykradzenia danych, które złoczyńca mógłby wykorzystać, by zaciągnąć kredyt, pożyczkę, kupić coś na raty lub wykupić usługę – oczywiście na rachunek ofiary.

Zabezpiecz PESEL pozwala też sprawdzić, czy ktoś nie użył danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Usługa wysyła natychmiastowe powiadomienie SMS w sytuacjach, gdy:

ktoś bierze pożyczkę na wyłudzone dane ,

, założy firmę z użyciem numeru PESEL klienta,

z użyciem numeru PESEL klienta, złoży zapytanie do Krajowego Rejestru Długów,

do Krajowego Rejestru Długów, użytkownik zostanie dopisany do KRD.

W razie tego typu zagrożeń operator zapewnia pomoc od zespołu profesjonalistów, którzy poinformują, gdzie przestępcy próbowali posłużyć się danymi i co dalej robić. Użytkownik otrzyma instrukcję postępowania pozwalającą ograniczyć skutki wyłudzenia danych.

Korzystając z usługi, można też sprawdzić wiarygodność finansową firm np. dewelopera czy biura podróży. Jeśli ich sytuacja finansowa jest zagrożona, monitoring wykaże to z wyprzedzeniem.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange+mockuper.net

Źródło tekstu: Orange Polska