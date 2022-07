Internet za 1 zł dla Ukraińców i osób udostępniającym im mieszkanie

Firmy Nexera i Fiberhost wprowadziły na swoich sieciach promocyjną usługę BSA dla operatorów detalicznych, którzy mogą dzięki temu oferować Internet światłowodowy za 1 zł dla uchodźców z Ukrainy oraz osób, które udostępniają im lokal mieszkalny.

W połowie lutego tego roku Fiberhost i Nexera powołały Fundację Open Allies, będącą platformą do wspólnej komunikacji i współpracy hurtowych operatorów otwartych sieci światłowodowych. Jako jedno z pierwszych wspólnych działań, zrzeszeni w fundacji operatorzy wprowadzają promocję usługi BSA dla operatorów detalicznych korzystających z ich sieci, którzy skierują do uchodźców z Ukrainy lub osób udostępniających im swój lokal mieszkalny promocyjny dostęp do Internetu światłowodowego. Oferta dostępu do szerokopasmowego Internetu za symboliczne 1zł miesięcznie stanowi realną pomoc dla potrzebujących, ponieważ umożliwia kontakt z najbliższymi, dostęp do poczty, usług finansowych i informacji, ułatwia również podjęcie zdalnej pracy.

Fiberhost i Nexera objęły promocją zarówno nowe, jak i już działające usługi BSA. Operatorzy detaliczni będą mogli skorzystać z warunków promocyjnych przez okres 6 miesięcy od daty aktywacji usługi (dla nowych) lub zamówienia (dla już aktywnych usług BSA). Promocja dotyczy usług i zamówień w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2022 roku.

Z promocji może skorzystać każdy operator, który podpisał umowę ramową z Nexerą lub Fiberhost i który świadcząc w danym adresie usługi końcowe dla uchodźców z Ukrainy lub osób udostępniających im swój lokal mieszkalny zaoferuje im dostęp do Internetu za 1zł miesięcznie. W przypadku nowych aktywacji, promocją objęta jest także opłata aktywacyjna. Szczegółowe informacje dla zainteresowanych operatorów korzystających dotyczące warunków promocyjnych usług BSA zawarte są w regulaminach udostępnionych przez operatorów hurtowych na ich stronach internetowych. Abonentów chcących skorzystać z detalicznych ofert promocyjnych, Fiberhost i Nexera zapraszają do detalicznych operatorów korzystających z ich sieci światłowodowych.

Myślą przewodnią Open Allies jest współpraca na wielu płaszczyznach. Naszą intencją było nie tylko wypracowywanie wspólnych stanowisk czy wymiana doświadczeń, ale też prowadzenie inicjatyw o wymiarze społecznym czy edukacyjnym. Promocja dla osób z Ukrainy, które przebywają w naszym kraju, jest tego doskonałym przykładem. To kolejne działanie Fiberhost, które ma na celu wsparcie obywateli Ukrainy w tak trudnym dla nich czasie. Bardzo cieszy mnie, że nasz partner Nexera zdecydował się dołączyć do tej inicjatywy.

– powiedziała Marta Wojciechowska, Prezes Zarządu, Fiberhost

Działalność Nexery opiera się na wartościach, które zmieniają świat i czynią go lepszym. Jako firma technologiczna mamy realny wpływ na otaczającą nas codzienność, a zachowanie najwyższych standardów etycznych pozwala nam odpowiedzialnie prowadzić biznes. Od samego początku wybuchu wojny w Ukrainie angażujemy się w akcje pomocowe skierowane do uchodźców. Cieszymy się, że wraz z naszymi Partnerami z Fundacji Open Allies, możemy uczestniczyć w kolejnej inicjatywie, która przekłada się na realne wsparcie dla potrzebujących.

– skomentował Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu, Nexera

