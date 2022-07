Play: nowe kraje w pakietach Internet Świat z 300 MB lub 1 GB

Play wzbogaca pakiety Internet Świat z 300 MB lub 1 GB o kolejne kraje. To aż 17 nowych państw poza Unią Europejską. Dzięki tym paczkom nie trzeba się obawiać ogromnych kwot na rachunku.

Tanie opłaty roamingowe zachęcają, by korzystać z telefonów na terenie Unii Europejskiej – jednak co z krajami, które do niej nie należą? W przypadku odległych państw koszta transferu danych są bardzo wysokie, jednak w Play można je obniżyć, korzystając z pakietów Internet Świat – do wyboru w wersjach 300 MB lub 1 GB. Pakiety dają klientom fioletowej sieci komfort buszowania w internecie bez obaw o wysokość rachunku – gdy paczka się wyczerpie, transmisja danych zostanie zablokowana.

Dotąd pakiet obejmował następujące kraje: Bośnia i Hercegowina, Białoruś, Chiny, Czarnogóra, Egipt, Izrael, Rosja, Serbia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja i Ukraina.

Od dzisiaj do tej listy Play dodaje aż 17 nowych państw, oto one:

Armenia

Bangladesz

Kanada

Gruzja

Indie

Indonezja

Japonia

Jersey

Kuwejt

Malezja

Nowa Zelandia

Katar

RPA

Korea Południowa

Sri Lanka

Tunezja

Wietnam

Jak włączyć pakiety?

Pakiety można włączyć, wprowadzając na klawiaturze telefonu kod aktywacyjny lub wysyłając SMS-a. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

ilość danych kod aktywacyjny (abonament) kod aktywacyjny (MIX i oferty na kartę) SMS aktywacyjny cena 1 GB *111*950*1# *111*880*1# TAK na numer 950 100 zł 300 MB *111*951*1# *111*881*1# TAK na numer 951 50 zł

Osobno Play proponuje też Pakiet Internet Emiraty 150 MB.

Dodatkowe informacje dostępne są także na stronie https://www.play.pl/uslugi/pakiet-mb-w-roamingu-poza-ue.

