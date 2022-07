Play zmusi cię do zmian. Nowe zasady na Play24

Play szykuje zmiany w sposobie logowania do Play24. Ma być bezpieczniej, ale czy przyjaźniej dla użytkowników? Nasi Czytelnicy martwią się, że niekoniecznie.

Otrzymaliśmy od Czytelnika sygnał, że szykują się zmiany w sposobie logowania do Play24. Korzystając z taryfy RODZINA w Play na kartę otrzymał on od operatora wiadomość, w której jest mowa o bardziej bezpiecznym, ale jednocześnie bardziej skomplikowanym sposobie uwierzytelniania się.

W Play na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo! Nie chcemy, aby Twoje dane wpadły w niepowołane ręce. W związku z tym niebawem nastąpią zmiany w sposobie logowania do naszego portalu Play24 - rezygnujemy z możliwości logowania się za pośrednictwem adresu email. Podczas pierwszego logowania w nowej formule zadamy kilka pytań weryfikujących Twoją tożsamość, a także poprosimy o dodanie numerów powiązanych.

– napisał Play

Wydaje się, że zmiana dotyczy tylko użytkowników Play na kartę. Nasz Czytelnik nie znalazł podobnego komunikatu na koncie firmowym, nie zobaczył go też u siebie nasz redakcyjny kolega, który korzysta z usług sieci Play.

Brak możliwości logowania się za pomocą adresu e-mail oraz konieczność przejścia przez kilkuetapowy proces weryfikacji tożsamości może być kłopotliwy dla niektórych klientów fioletowego operatora. Jak wskazują Czytelnicy, często karty SIM znajdują się w telefonach osób starszych czy w urządzeniach typu routery i kamery do monitoringu.

Już to gdzieś widziałem

W tym miejscu pozwolę sobie na podzielenie się własnym doświadczeniem, ale z T-Mobile. Otóż korzystając z magentowej usługi Smart Car, chciałem w aplikacji mieć dostęp do faktur. Jednak by to było możliwe, musiałem się zalogować i zweryfikować za pomocą kodu SMS. Problem polegał na tym, że urządzenie z tą kartą SIM nie potrafi odbierać SMS-ów i jest schowane w samochodzie, w trudno dostępnym miejscu. Czyli, żeby się zalogować, musiałbym za każdym razem wyjąć to urządzenie z samochodu, przenieść kartę SIM na przykład do telefonu i odczytać kod SMS. T-Mobile nie wiedział, co z tym zrobić. Pomogło dodanie do rozmowy prezesa T-Mobile Polska, ale problem i tak nie został rozwiązany, a jedynie zrekompensowany.

Co na to Play?

Wróćmy jednak do Play. Wysłaliśmy kilka pytań do biura prasowego Fioletowych:

Czy dane osobowe klientów, a w szczególności ich e-maile i hasła są bezpieczne? Nie doszło do jakiegoś wycieku?

Czy obecne powiązania na kontach klientów będą zachowane i zmiana dotyczy tylko numeru głównego?

Jak, jeśli obecne powiązania zostaną usunięte, będzie wyglądał proces dodawania kolejnych numerów do konta?

Czy przy logowaniu się na konto i chęci przejścia na inny numer będzie wymagana każdorazowo jakaś dodatkowa autoryzacja?

Jaki jest planowany termin wprowadzenia ww. zmian?

Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, wkleimy ją w tym miejscu.

