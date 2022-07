Play kupił nową spółkę. Zyska na tym PLAY NOW

Po przejęciu UPC biznesowy apetyt Play nie maleje. Kolejna inwestycja operatora to kupno niemal pełni udziałów w spółce Redge Technologies. To polska firma, z którą Play współpracuje już od lat przy rozwoju swoich usług telewizyjnych.

Do transakcji doszło 30 czerwca, ale spółki poinformowały o tym dopiero dzisiaj. Play, jako część Grupy iliad, nabył 92,5% udziałów w warszawskiej spółce Redge Technologies. Pozostałe 7,5% znajduje się nadal w rękach prezesa i współzałożyciela firmy, Przemysława Frasunka.

Play zachowa odrębność organizacyjną Redge Technologies. Spółka będzie kontynuowała dotychczasową strategię produktową, jak również rozwijała nowe obszary działalności zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Skład zespołu zarządzającego spółką nie zmienia się, a Przemysław Frasunek, jej założyciel, pozostaje na stanowisku prezesa na kolejną 5-letnią kadencję, utrzymując pozostałe 7,5% udziałów.

Czym zajmuje się Redge Technologies?

Redge Technologies to wywodzący się z Polski, ale działający w Europie Wschodniej dostawca rozwiązań wideo online. Firma istnieje na rynku od 2007 roku, rozwijając i dostarczając rozwiązania do dystrybucji treści wideo linearnego i na żądanie.

Jednym z jej flagowych rozwiązań jest platforma technologiczna pozwalająca na tworzenie usług wideo, w tym rozwiązań OTT oraz IPTV. Redge Technologies ma również swój udział w rozwoju platformy usług telewizyjnych PLAY NOW.

Dzięki transakcji trwająca od 2007 r. współpraca z Play rozszerzy się, czego efektem ma być dalszy rozwój platformy PLAY NOW. Jednocześnie przed Redge Technologies otwierają się nowe możliwości rozwoju na rynkach europejskich poprzez połączenie sił z Grupą iliad, szóstą co do wielkości grupą telekomunikacyjną w Europie.

Klientami Redge Technologies, poza Grupą iliad oraz Play, są duże firmy mediowe i operatorzy telewizyjni: Grupa TVN Warner Bros Discovery, Grupa TV3, Telewizja Polska, Ringier Axel Springer Polska, Vectra, Canal+ i NASK.

Poza usługami wideo spółka oferuje także rozwiązanie zapewniające zaawansowaną ochronę przed masowymi cyberatakami.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Play