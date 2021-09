T-Mobile: 25 GB w urodzinowym Happy Fridays. Jak i do kiedy odebrać?

Dziś, 16 września, mija dokładnie 25 lat od powstania sieci T-Mobile Polska – wtedy jeszcze pod nazwą Era GSM. Z tej okazji operator przygotował dla swoich klientów specjalny prezent w akcji Happy Fridays: duży pakiet internetu o wielkości aż 25 GB.

Swoje 25-lecie T-Mobile Polska chce świętować z klientami jak najdłużej, dlatego tym razem prezent można aktywować w aplikacji „Mój T-Mobile” lub SMS-em aż przez dwa tygodnie – od 16 do 30 września.

Jak przypomina operator, pierwsze połączenie w standardzie GSM nawiązane w sieci Era GSM zostało wykonane telefonem Ericsson GH388.

Od tego czasu rozwiązania technologiczne znacząco się rozwinęły, ale jedno pozostało niezmienne. Łączymy ludzi codziennie, gdy tylko tego potrzebują – podczas wakacji, gdy chcą przesłać rodzicom zdjęcie, gdy przechodzą przez rozmowę rekrutacyjną w formie wideokonferencji, a także, kiedy wspólnie z całą rodziną oglądają ulubiony serial. Dlatego przygotowaliśmy dla naszych klientów pakiet 25 GB – by mogli pozostać w kontakcie z bliskimi, pracować, uczyć się, rozwijać i… świętować z nami 25. urodziny

– wyjaśnia T-Mobile.

Zobacz: T-Mobile ma urodziny i wymieni Twój telefon na smartfon 5G

Jak odebrać 25 GB w T-Mobile?

Gigabajtowy bonus można odebrać od 16 do 30 września, do końca dnia. Jest on dostępny w aplikacji „Mój T-Mobile”.

Inną metodą aktywacji jest wysłanie wiadomości SMS na nr 80800 o treści „HF”. Po zleceniu uruchomienia pakietu zostanie on włączony w ciągu 72 godzin.

Z promocji skorzystać mogą klienci oferty MIX, na kartę oraz ci posiadający abonament w T-Mobile. Paczkę gigabajtów można wykorzystać do końca kolejnego cyklu rozliczeniowego i przez cały kolejny miesiąc w przypadku abonamentu, zaś w MIX-ie i ofercie na kartę – w ciągu 30 dni od aktywacji.

Zobacz: T-Mobile: jutro dostaniesz 25 GB, może też głośniki Marshall. Co trzeba zrobić?

Zobacz: T-Mobile: 25 nagród na 25. urodziny. Do wygrania smartfony 5G i zestawy smart home

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile