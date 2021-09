T-Mobile: 25 nagród na 25. urodziny. Do wygrania smartfony 5G i zestawy smart home

T-Mobile Polska startował jako Era GSM w 1996 roku, a teraz świętuje 25-lecie tego wydarzenia. Ćwierć wieku w telekomunikacji to prawdziwa epoka, więc wiąże się z tym wiele historii i wspomnień.

25 lat temu, gdy pierwsi komercyjni klienci skorzystali z usług Era GSM, była to nowość, której wszyscy bardzo szybko się uczyli. Niezwykle cenną umiejętnością było przekazanie informacji w 5 sekund (kto jeszcze pamięta po co?), najlepszy wynik „węża” stawiał prawie na równi z olimpijskimi herosami, a odpowiedni dzwonek, oczywiście polifoniczny, pokazywał, że muzyczne trendy nie są nam obce. Ileż to to razy można było obserwować, jak ktoś tak długo „próbował” odebrać połączenie, aż wszyscy zdołali odsłuchać jego ulubiony utwór