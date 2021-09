T-Mobile: jutro dostaniesz 25 GB, może też głośniki Marshall. Co trzeba zrobić?

Zbliża się kulminacja obchodów 25-lecia dzisiejszego T-Mobile Polska, a wcześniej Era GSM. 16 września operator startuje z urodzinowym konkursem, w którym można wygrać głośniki i słuchawki firmy Marshall, a do klientów sieci trafi gwarantowane 25 GB w Happy Fridays. Wystarczy tylko odnaleźć swoje stare, ulubione zdjęcie i powtórzyć je w dzisiejszej odsłonie.

Jutro minie dokładnie 25 lat, odkąd powstała Era GSM, czyli obecne T-Mobile Polska. W świecie technologii i telekomunikacji to cała epoka, ale i w życiu każdego z nas ćwierć wieku to poważny kawałek czasu, dla niektórych – wciąż jeszcze większa część życia.

Nie każdy z nas ma fotograficzną pamięć, ale większość osób przechowuje zdjęcia z przeszłości, które dziś wywołują uśmiech na twarzy tak samo, jak lata temu. I to właśnie one mogą stanowić źródło inspiracji do stworzenia czegoś nowego

– zachęca do zabawy T-Mobile.

Zobacz: T-Mobile Polska ma już 2840 stacji 5G

Na czym polega konkurs T-Mobile?

Na początek wystarczy odnaleźć swoje ulubione zdjęcie sprzed lat. Jakie dokładnie? To zależy już od uczestnika zabawy. Może to być fotografia rodzinna, osobista, z przyjaciółmi z podwórka czy kolegami z klasy – ważne, by wywoływała dobre wspomnienia.

Następnie należy taką fotkę sprzed lat odtworzyć współcześnie – tak jak umiesz, tak jak czujesz. Gotowe zdjęcie, wraz z jego wersją z przeszłości, wystarczy zamieścić na Instagramie – w IG Stories z dopiskiem #25urodzinytmobile. Trzeba też oznaczyć profil operatora, czyli @tmobilepl. Druga opcja to przesłanie zdjęcia w wiadomości bezpośredniej (direct message).

Dla zwycięzców T-Mobile przygotował 25 nagród – głośniki i słuchawki marki Marshall z designem w stylu retro. Co równie ważne, wszyscy klienci otrzymają pakiet 25 GB w programie Happy Fridays. Konkurs potrwa od 16 do 30 września 2021 r.

Regulamin konkursu będzie można znaleźć na instagramowym koncie @tmobilepl w opisie profilu.

Zobacz: T-Mobile: 25 nagród na 25. urodziny. Do wygrania smartfony 5G i zestawy smart home

Zobacz: T-Mobile: wybierz smartfon Galaxy ze smartwatchem, otrzymasz rabat do 700 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile