T-Mobile: wybierz smartfon Galaxy ze smartwatchem, otrzymasz rabat do 700 zł

T-Mobile przygotował dla swoich klientów nową okazję – właśnie rusza kolejna edycja akcji Mega Tydzień, w której tym razem operator proponuje promocje na smartfony marki Samsung. Teraz można zakupić je w zestawie ze smartwatchem, a na całość otrzymać rabat nawet do 700 zł.

Mega Tydzień w T-Mobile to comiesięczna akcja, w której klienci indywidualni sieci mogą liczyć na rabaty na urządzenia wybranego producenta smartfonów. W najnowszej odsłonie Mega Tygodnia, między 14 a 23 września, użytkownicy będą mogli zakupić jeden z dwóch smartfonów marki Samsung – Galaxy A52S 5G lub Galaxy S20 FE – w komplecie ze smartwatchem tej samej marki na korzystnych warunkach.

Wybierz smartfon Galaxy ze smartwatchem, otrzymasz rabat do 700 zł

Wybierając telefon wraz z zegarkiem, klienci mogą liczyć na zniżkę w wysokości nawet 700 zł. I tak – osoby, które zdecydują się na smartfon Samsung Galaxy S20 FE w komplecie ze smartwatchem Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm LTE, zapłacą 3989 zł zamiast 4498 zł, czyli o 509 zł mniej.

Analogiczny upust T-Mobile przygotował dla użytkowników, którzy do Galaxy S20 FE dobiorą mniejszy wariant smartwatcha, czyli Galaxy Watch 4 Classic 42 mm LTE. W tym wypadku cena wyniesie 3839 zł po obniżce z 4348 zł, co również oznacza 509-złotowy upust. W obu przypadkach kupujący mogą liczyć także na 200 zł zniżki w ramach wybranej taryfy M+, łącznie płacąc ok. 700 zł mniej.

Urządzenia będą dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli zarówno w salonach stacjonarnych, jak i online. Oferta jest skierowana do klientów indywidualnych T-Mobile, korzystających z abonamentu, którzy podpiszą nową umowę. Osoby, które zdecydują się na promocyjny zakup, mogą skorzystać z opcji raty 0% za sprzęt.

