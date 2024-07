Starlink Mini: nowa era łączności dla cyfrowych nomadów

SpaceX wprowadza Starlink Mini, kompaktowy sprzęt do odbioru Internetu satelitarnego. Dostępne w USA rozwiązanie stanowi idealną opcję dla podróżników i cyfrowych nomadów, łącząc antenę i router Wi-Fi w jednym, przenośnym urządzeniu.

SpaceX, firma założona przez Elona Muska, wprowadziła na amerykański rynek urządzenie Starlink Mini. Ten kompaktowy sprzęt, służący do odbioru Internetu przez satelity, jest już dostępne dla wszystkich użytkowników w USA. Jest to przełomowe rozwiązanie, które łączy antenę i router Wi-Fi w jednym, przenośnym urządzeniu. Jest ono znacznie mniejsze i zużywa mniej energii niż poprzednie zestawy Starlink.

Starlink Mini ma wielkości laptopa i może być zasilany przez USB z użyciem technologii Power Delivery o mocy 100 W (20 V/5 A). Urządzenie może działać od godziny, jeśli użyty zostanie mały powerbank, do kilku dni, gdy podłączy się go do generatora słonecznego.

Początkowo Starlink Mini był dostępny tylko jako dodatek dla obecnych abonentów usługi Residential w USA. Teraz, kilka tygodni po premierze, jest dostępny dla szerokiego grona podróżników i cyfrowych nomadów, którzy chcą pozostać w kontakcie bez względu na miejsce, w którym się znajdują.

Urządzenie Starlink Mini kosztuje 599 dolarów (2347 zł) i jest dostępne z dwoma rodzajami usług: Regional i Mini Roam. Usługa Regional kosztuje 150 dolarów miesięcznie (588 zł) i oferuje nieograniczone przesyłanie danych w Ameryce Północnej, z opcją płatności za GB w przypadku użycia w ruchu. Opcja Mini Roam kosztuje "tylko" 50 dolarów miesięcznie (196 zł), ale ma limit danych ograniczony do 50 GB (również w ruchu). Za dodatkowy transfer trzeba zapłacić ekstra.

Starlink Mini może być idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują niezawodnego dostępu do Internetu w podróży, bez względu na to, gdzie się znajdują. Póki co nie wiemy, czy i kiedy nowe urządzenie trafi do Polski.

Zobacz: Naukowcy alarmują: satelity Starlink zniszczą warstwę ozonową

Zobacz: Musk przyznał się do błędu w sprawie Twittera

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SpaceX

Źródło tekstu: The Verge, SpaceX