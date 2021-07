Realme 8 Pro z aparatem 108 Mpix taniej w weekendowej promocji

Realme 8 Pro to nowy mistrz fotografii za 1200 zł – tak ten telefon oceniony został w naszych reakcyjnych testach, uzyskując w podsumowaniu bardzo wysoką notę. W weekend Realme 8 Pro będzie dostępny w obniżonej cenie. Czasu na podjęcie decyzji nie ma jednak dużo.

Realme 8 Pro w wersji 6+128 GB i w kolorze Głębokiej Czerni w najbliższy weekend będzie dostępny w cenie 1099 zł. Standardowo ten model kosztuje 1199 zł. Promocja dostępna będzie w oficjalnym sklepie producenta sklep-realme.pl od godziny 15:00 16 lipca przez cały weekend aż do poniedziałku 19 lipca 2021 do godziny 9:00. Producent zastrzega, że akcja promocja jest ograniczona liczbą dostępnych zestawów.

Zobacz: Realme narzo 30A w Polsce – budżetowy smartfon gamingowy na każdą kieszeń

Realme 8 Pro ma fenomenalny aparat 108 Mpix

Realme 8 Pro to smartfon z ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala, rozdzielczości Full HD+ i jasności sięgającej 1000 nitów. Sercem telefonu jest chipset Snapdragon 720 z ośmioma rdzeniami o maksymalnym taktowaniu 2,3 GHz i GPU Adreno 618. W promocyjnym modelu pamięć RAM LPPDDR4x o wielkości 6 GB uzupełnia pamięć wewnętrzna UFS 2.1 o rozmiarze 128 GB. Można do tego zamontować kartę pamięci microSD do 256 GB.

Zobacz: Realme GT, czyli flagowiec za mniej niż 2000 zł

Realme 8 Pro zapewnia łączność Dual SIM 4G z VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, ma też złącze USB C oraz wyjście audio 3,5 mm.

Największym atutem Realme 8 Pro jest sprawna sekcja fotograficzna z aparatem 108 Mpix, niespotykanym w tej cenie. Towarzyszą mu aparaty: szerokokątny 8 Mpix oraz 2 MPix (do portretów) i 2 Mpix (makro). Zdjęcia selfie wykonamy aparatem 16 Mpix. Jakość zdjęć z głównego aparatu określona została w testach Telepolis.pl jako fenomenalna, a telefon otrzymał wysoką notę 9/10.

Zaletą Realme 8 Pro jest także szybkie ładowanie VOOC SuperDart Charge, które zasili akumulator 4500 mAh z mocą 50 W. Całością zarząa Android 11 z interfejsem Realme UI 2.0.

Zobacz: Realme 8 Pro – oto nowy mistrz fotografii za 1200 zł

Zobacz: Realme 8 Pro przetrwał tortury Zacka z JerryRigEverything

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł. Realme

Źródło tekstu: wł., Realme