Realme narzo 30A w Polsce – budżetowy smartfon gamingowy na każdą kieszeń

Seria smartfonów narzo firmy Realme nie była dotąd dostępna w Polsce, ale w końcu producent zdecydował się wprowadzić ją na nasz rynek. Dziś zadebiutował u nas Realme narzo 30A – smartfon z gamingowym procesorem i potężną baterią o pojemności 6000 mAh, kosztujący w przedsprzedaży zaledwie 399 zł. Producent zapowiada, że kolejne smartfony z tej serii pojawią się na polskim rynku już niebawem.

Seria telefonów Realme narzo dotąd dostępna była głównie w Indiach, a reprezentujące ją modele odznaczały się interesującą konfiguracją i przystępnymi cenami. Teraz do Polski wchodzi jeden z najprostszych modeli z tej linii – Realme narzo 30A. Co to w ogóle za telefon?

Realme narzo 30A – najważniejsze dane

Nowy telefon Realme wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości HD+ (720 x 1600, 20:9) i jasności sięgającej nawet 570 nitów. Uwagę zwraca nietypowa obudowa telefonu – plecki urządzenia zostały ozdobione charakterystycznym motywem fali, niespotykanym dotąd w smartfonach.

Sercem narzo 30A jest układ Helio G85 (12 nm, taktowanie do 32 GHz), czyli reprezentant gamingowej linii chipsetów MediaTeka. Według danych Realme układ ten osiąga wynik ponad 200 tys. punktów w teście Antutu, co trudno uznać za oszałamiający rezultat. Procesorowi pomaga 3 GB pamięci RAM, a na aplikacje użytkownik otrzymuje 32 GB pamięci wewnętrznej. Powstał także mocniejszy model 4/64 GB, ale producent nie wprowadza go do Polski. Mimo niezbyt imponującej konfiguracji sprzętowej Realme zachwala ten telefon jako „jeden z nielicznych smartfonów w swojej półce cenowej, który pozwala na komfortowe granie, także w najnowsze tytuły mobilne.”

Sekcję fotograficzną narzo 30A tworzy podwójny aparat główny z matrycami o rozdzielczości 13 Mpix (f/2,2) i 2 Mpix(f/2,2). To dość skromna konfiguracja, ale Realme obiecuje wysoką jakość zdjęć nocnych dzięki trybowi Super NightScape. Główny zestaw uzupełnia przedni aparat 8 Mpix.

Smartfon zapewnia łączność LTE, ma Dual SIM i niezależne rozszerzenia microSD (2x nanoSIM + micro SD), Bluetooth 5.0 oraz gniazdo mini jack 3,5 mm. Jest też czytnik linii papilarnych, zabrakło jednak NFC.

Atutem telefonu może okazać się akumulator o pojemności 6000 mAh, który po pełnym naładowaniu ma zapewnić 52 godzin rozmów, 27 godzin korzystania z YouTube’a lub 10 godzin grania w gry mobilne. W trybie czuwania Realme narzo 30A ma działać bez ładowania nawet do 46 dni.

Realme narzo 30A umożliwia także ładowanie zwrotne, a więc pełni także funkcję powerbanku, dzięki czemu w awaryjnej sytuacji może podzielić się energią ze słuchawkami, smartwatchem czy innymi akcesoriami. Po rozładowaniu baterię w smartfonie uzupełni dołączona do zestawu ładowarka 18 W.

Realme narzo 30A dostępny jest w Polsce w jednym wariancie pamięciowym (3+ 32 GB) oraz w dwóch kolorach: czarnym i niebieskim. Do 6 lipca lub do wyczerpania zapasów urządzenie dostępne jest w promocyjnej cenie 399 zł. Liczba sztuk objętych akcją flash sale jest ograniczona. Po zakończeniu przedsprzedaży regularna cena tego modelu w Polsce będzie wynosić 449 zł. Smartfon w kolorze czarnym dostępny jest w sieci X-kom, wersja niebieska trafiła natomiast do oferty oficjalnych sklepów producenta: realmeshop.pl i sklep-realme.pl.

