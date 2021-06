Honor X20 SE zaprezentowany. Będzie konkurował z tanimi 5G Xiaomi i Realme

Honor oficjalnie zaprezentował pierwszy telefon z nowej serii X20, czyli Honor X20 SE. Ten niedrogi model będzie stanowił konkurencję dla budżetowych telefonów 5G Xiaomi, Realme czy Oppo, przyciągając uwagę eleganckim wzornictwem.

Honor X20 SE ma duży wyświetlacz IPS o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080p). Ekran zajmujący 94,2% przedniego panelu jest zakrzywiony na krawędziach, co upodabnia go do smartfonów ze znacznie wyższej półki, dobre wrażenie robi bardzo mała ramka nad ekranem. Całość prezentuje się elegancko i pod tym względem na pewno stanowi ciekawą alternatywę dla innych modeli 5G z tego segmentu, które nie grzeszą szczególnie wyrafinowanym designem.

Sercem Honora X20 SE jest dobrze znany już na rynku układ MediaTeka – Dimensity 700. Ten budżetowy chipset w litografii 7 nm ma wbudowany modem 5G i dostarcza mocy w najtańszych telefonach z 5G, jakie można dostać na rynku, jak Redmi Note 10 5G czy Realme 8 5G. W Honorze X20 SE pomaga ma RAM o wielkości 6 lub 8 GB, a w każdym wariancie pamięć wewnętrzna ma 128 GB.

W specyfikacji telefonu znajdziemy także: Dual SIM, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, USB C, wyjście audio 3,5 mm, GPS, GLONASS i BeiDou, a energię do pracy dostarcza akumulator 4000 mAh z przyspieszonym ładowaniem o mocy 22,5 W. Na boku obudowy znajduje się czytnik linii papilarnych.

Sekcję fotograficzną tworzy potrójny zestaw aparatów: 64 Mpix (f/1,9) + 2 Mpix (czujnik głębi, f/2,4) + 2 Mpix (makro, f/2,4). Do zdjęć selfie służy aparat 16 Mpix.

Całością zarządza Android 11 z interfejsem Magic UI 4.0.

Smartfon oferowany będzie w ciekawych wariantach kolorystycznych z połyskiem: czarnym Magic Night Black, szmaragdowym Blue Water Emerald, szaro-srebrnym Titanium Empty Silver i różowo-złotym Cherry Pink Gold. Honor X20 SE w wersji 6/128 GB kosztuje w Chinach 1799 juanów (1060 zł), wariant 8/128 GB oznacza wydatek 1999 juanów (1175 zł).

