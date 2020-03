Lil Wayne też by korzystał z Plusha

Wystartowała nowa kampania Plusha, w której pojawia się Lil Wayne – jeden z najpopularniejszych amerykańskich raperów. Kampania promuje 90-dniowy bezpłatny dostęp do serwisu muzycznego TIDAL dla klientów Plusha. Dodatkowym bonusem jest to, że słuchanie muzyki z TIDAL nie będzie pomniejszać pakietu danych.

Z najnowszej reklamy sieci Plush wynika, że Lil Wayne to przyrodni brat znanego nam dobrze pluszowego miśka, będącego symbolem sieci. Chociaż brzmi to jak bardzo suchy żart, to jak widać z reklamy – na dziewczyny działa!

W taki sposób pluszowa sieć promuje darmowy dostęp do serwisu muzycznego TIDAL, z czego mogą skorzystać przez 90 dni klienci Plusha w ofercie na kartę i z abonamentem. Po zakończeniu 90-dniowego okresu darmowego korzystania z serwisu dostęp do TIDAL wynosić ma 19,99 zł na 30 dni, o czym użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością SMS na dwa dni przed zakończeniem bezpłatnego okresu użytkowania.

Ponadto w nawiązaniu do akcji #zostanwdomu miłośnicy muzyki, którzy wybiorą TIDAL w Plushu, słuchając ulubionych utworów, nie będą pomniejszać swoich pakietów danych. Bonus zostanie udostępniony począwszy od 20 marca, na razie na 30 dni. Dalsze decyzje dotyczące jego przedłużenia zależeć będą od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Plush przygotował jeszcze inne udogodnienia dla klientów. W ofercie abonamentowej za 25 zł lub po doładowaniu kwotą 25 zł w ofercie na kartę aplikacje takie jak Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp nie zużywają transferu danych. Dodatkowo klienci otrzymują specjalny pakiet 10 GB na YouTube i TikTok w cenie.

Lil Wayne: Plush is my brother from another mother

Amerykański raper Lil Wayne w trakcie swojej kariery nagrał trzynaście studyjnych albumów, a ostatni z nich pt. „Funeral” ukazał się w styczniu 2020 roku. Artysta jest pięciokrotnym zdobywcą statuetki Grammy, czterokrotnym laureatem Billboard Music Awards oraz wielu innych nagród. Lil Wayne sprzedał łącznie ponad 100 milionów płyt, co czyni go jednym z najpopularniejszych artystów na świecie. Ma na swoim koncie współpracę z takimi gwiazdami jak Eminem, Jay-Z, Kanye West czy Drake.

