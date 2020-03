Weź przenieś się do Plusha i zgarnij 3 miesiące abonamentu gratis

Operator sieci Plus przygotował nową kampanię reklamową, zachęcającą do przeniesienie numeru do oferty Plush ABO. Zyskać można 3 miesiące abonamentu za 0 zł.

"Weź się przenieś do Plusha" to nowa kampania reklamowa oferty Plush ABO. Przenosząc numer do submarki Plusa można otrzymać 3 miesiące abonamentu gratis oraz nabyć nowy telefon w atrakcyjnej cenie. W kampanii promowane są modele Xiaomi Redmi Note 8T oraz LG K50S.

Nowa kampania reklamowa Plusha o nazwie "Trojaczki" została przygotowana przez agencję Scholz & Friends Warszawa. Poniżej dwa spoty reklamowe, promujące ofertę Plush ABO z telefonem.

