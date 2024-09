Play ma nowe routery. Od jednego odkleił naklejkę i udaje Greka

Play rozwija swoją ofertę urządzeń obsługujących technologię 5G. Do najnowszych propozycji operatora dołączyły dwa stacjonarne routery: TP-Link NX220v 5G oraz 5G CPE 5s marki Huawei. Co ciekawe, do tego drugiego sieć zdaje się nie przyznawać.

Router 5G CPE 5s to nowoczesne urządzenie, które powinno się sprawdzić zarówno w firmach, jak i w domach prywatnych. Dzięki niemu można korzystać z szybkiego Internetu 5G oraz LTE, osiągając nawet 3,6 Gb/s. Router obsługuje standardy 5G i Wi-Fi 6, co ma gwarantować wysoką szybkość transmisji danych, stabilność połączenia oraz niskie opóźnienia. Urządzenie pracuje na dwóch częstotliwościach Wi-Fi: 2,4 GHz i 5 GHz, oferując maksymalną przepustowość do 2402 Mb/s.

Dzięki technologii Wi-Fi Mesh, można łatwo zwiększyć zasięg sieci Wi-Fi w dużych domach, podłączając kolejne routery za pomocą jednego przycisku. Zarządzanie siecią ułatwia aplikacja Huawei AI Life, która pozwala na kontrolę dodatkowych funkcji routera, ustawianie limitów prędkości, wizualizację zasięgu sieci oraz kontrolę korzystania z internetu przez dzieci.

Najważniejsze cechy routera 5G CPE 5s:

Szybkość pobierania do 3,6 Gb/s, wysyłania do 500 Mb/s,

Obsługa Wi-Fi 6, AX3000, 802.11 b/g/n/a/ac/ax na częstotliwościach 2,4 i 5 GHz,

Możliwość podłączenia do 128 urządzeń,

Jeden port LAN/WAN GE (RJ45) i jeden port telefoniczny RJ11,

Szybkie połączenie z siecią za pomocą WPS,

Obsługa nanoSIM,

Zarządzanie przez aplikację Huawei AI Life,

Cena: od 499 zł.

Router TP-Link NX220v to dwupasmowy router 5G, który również obsługuje standard Wi-Fi 6. Dzięki wbudowanemu modemowi 5G, umożliwia pobieranie danych z szybkością do 4,67 Gb/s. Obsługuje sieć Wi-Fi w standardzie AX1800 oraz ma trzy gigabitowe porty Ethernet. To sprawia, że powinien być idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących szybki i niezawodny dostęp do Internetu.

Urządzenie obsługuje standard EasyMesh, który pozwala na tworzenie elastycznej sieci Mesh, zapewniając ciągłą transmisję danych w dużych budynkach. Urządzenia przenośne automatycznie łączą się z routerem lub wzmacniaczem sygnału, co ma zapewnić wygodne i płynne korzystanie z Internetu.

Najważniejsze cechy routera TP-Link NX220v:

Wbudowany modem 5G z szybkością pobierania do 4,67 Gb/s,

Obsługa Wi-Fi 6,

Szybkość transmisji Wi-Fi do 1800 Mb/s w dwóch pasmach,

Trzy gigabitowe porty Ethernet,

Obsługa standardu EasyMesh,

Cena: od 499 zł.

Szczegóły oferty dostępne są na stronie play.pl oraz we wszystkich salonach Play.

Zobacz: Pędź do Żabki. 5400 GB w Play przez rok i nieoczekiwany gratis

Zobacz: Grupa Play po 1H2024: mocny wzrost i utrzymanie pozycji lidera

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Play

Źródło tekstu: Play