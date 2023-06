Play: kup starter w Żabce i zgarnij gratis

Play ruszył z nową mini promocją, z której można skorzystać w sieci sklepów Żabka. Kupując w niej starter fioletowej sieci, otrzymamy kod na gratisy.

Od 14 czerwca przy zakupie startera Play z ofertą 200 GB w sklepach Żabka można odebrać kod na napój (200 ml) z Żabka Cafe lub Wycisk, czyli orzeźwiający sok (250 ml) lub lemoniadę (400 ml).

Promocja trwa do 11 lipca 2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Realizacja kodów będzie możliwa jeszcze przez tydzień po zakończeniu promocji, czyli do 18 lipca 2023 r.

Lista sklepów biorących udział w promocji dostępna jest na stronie: https://www.zabka.pl/akcje-promocyjne.

Promocji towarzyszy kampania, a oto spot zachęcający do takiego zakupu.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play