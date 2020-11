Pierwszy OkazjoWTOREK na huawei.pl: słuchawki FreeLace Pro aż 500 zł taniej

Podczas ostatniej premiery nowych urządzeń Huawei zapowiedział cykl specjalnych okazji na wybrane produkty – OkazjoWTORKI. Dziś jest wtorek i zgodnie z obietnicą producent ogłasza pierwszą z promocji – na słuchawki Huawei FreeLace Pro. Warto się spieszyć, bo liczba sztuk jest bardzo ograniczona.

Cztery dni temu Huawei zapowiedział, że rusza z cykliczną, cotygodniową promocją OkazjoWTORKI, z której będzie można skorzystać w sklepie internetowym firmy. Na stronie huawei.pl, począwszy od dziś, będzie można znaleźć okazje na wybrane produkty, zestawy urządzeń i akcesoriów lub inne benefity. Co jednak ważne są one dostępne wyłącznie jednego dnia. Co więc przygotował Huawei na dziś?

Huawei FreeLace Pro kosztują 599 zl, dziś za 99 zł

W pierwszym OkazjoWTORKU Huawei proponuje słuchawki Huawei FreeLace Pro w nowej cenie 99 zł. Jest to bardzo duża obniżka, bo standardowa cena to aż 599 zł. W kieszeni nabywcy zostanie więc 500 zł. Cena obowiązuje od godziny 9:00 do 21:00 lub do wyczerpania zapasów. Jest bardzo możliwe, że spełniony zostanie ten ostatni warunek, bo oferta limitowana jest do 50 sztuk.

Słuchawki na szyję Huawei FreeLace Pro wyposażone są w funkcję aktywnej redukcji szumów oraz w dwa 14-milimetrowe przetworniki. Autorskie rozwiązanie Huawei HiPair umożliwia parowanie i ładowanie słuchawek jednocześnie, dzięki możliwości podłączenia ich do smartfonu z portem USB-C. Zaledwie pięć minut ładowania zapewnia aż 5 godzin odtwarzania dźwięku, a pełne ładowanie umożliwia słuchanie muzyki przez cały dzień.

Źródło tekstu: Huawei