Orange: smartwatch Oppo Watch 46 mm LTE z eSIM w promocyjnej cenie

W połowie grudnia na polskim rynku zadebiutował Oppo Watch 46 mm LTE z eSIM. Teraz zegarek trafił także do oferty sieci Orange, gdzie jest szczególnie polecany w ofercie Flex. Można go kupić w promocyjnej cenie, także na raty.

Zegarek Oppo Watch 46 mm LTE z eSIM można kupić w ofercie Orange z aktywacją oraz bez abonamentu. W tym drugim przypadku promocyjna cena w opcji zakupu bez rat wynosi 1299 zł. Można też zdecydować się na inny wariant: 20 rat po 64,95 zł, z opłatą na start 0 zł. Operator proponuje też dodatkowe korzyści dla obecnych klientów Orange lub nju mobile – można na przykład skorzystać z Orange Smart Care. Klienci mogą także obniżyć kwotę rat, samodzielnie wybierając określoną, dowolną kwotę na start. Zakupu można dokonać w internetowym sklepie operatora, zamawiając dostawę kurierem lub do paczkomatu.

Równocześnie Orange proponuje dwa inne modele zegarków Oppo, tańsze o 200 zł. Oppo Watch 46 mm kosztuje 1099 zł, a Oppo Watch 41 mm – 799 zł. Promocyjne ceny obowiązują do 31 grudnia lub do wyczerpania zapasów.

Oppo Watch 46 mm LTE z eSIM

Najnowszy model zegarka Oppo, Watch 46 mm w wersji LTE, to bogatsza wersja zegarka, który na polskim rynku dostępny jest od wakacji. Nowość ma podwójnie zakrzywiony ekran AMOLED o rozdzielczości 402 x 476 pikseli, a ramka urządzenia została wykonana ze stopu aluminium serii 6000. Dzięki wsparciu dla standardu eSIM zegarek umożliwia pełną obsługę połączeń głosowych, a Orange proponuje go do wykorzystania w ofercie Orange Flex.

W zegarku nie zabrakło funkcji sportowych i zdrowotny, w tym stałego monitorowania pulsu i faz snu. Do wyboru jest pięć trybów treningowych: bieg rekreacyjny, bieg na spalanie tłuszczu, spacer, jazda na rowerze i pływanie, aktywność wspomagają dodatkowo 5-minutowe treningi, o których zegarek przypomina sam. Za monitorowanie aktywności odpowiada pięć czujników oraz odbiornik GPS + GLONASS, a wszystkim zarządza aplikacja Google Fit.

Programową część zegarka Oppo Watch 46 mm LTE reprezentuje system Wear OS, zapewniający dostęp do aplikacji ze sklepu Google Play. Model ten powinien sprawdzić się także podczas zakupów dzięki kompatybilności z usługą Google Pay.

Standardowa cena za zegarek Oppo Watch 46 mm LTE z eSIM wynosi 1499 zł, jednak obecnie można go kupić w promocji za 1299 zł – zarówno w przedstawionej ofercie Orange, jak i wolnej sprzedaży.

Źródło tekstu: Orange