Orange rozdaje darmowe GB. Spora paczka, ale trzeba się spieszyć

Z okazji zbliżającego się długiego weekendu Orange rozdaje klientom darmowe gigabajty. Warto się pospieszyć, bo na odebranie bonusu nie ma zbyt wiele czasu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wczoraj Orange w cośrodowej akcji dla klientów abonamentowych i comiesięcznej dla karcianych nie zachwycił prezentami, oferując dostęp do swoich już w większości dobrze znanych usług. Dziś jednak operator przygotował coś, co powinno bardziej ucieszyć użytkowników pomarańczowej sieci – a mianowicie darmowe GB, których nigdy za wiele.

Zobacz: Orange zaczyna listopad prezentami. Oto co czeka w aplikacji

Za darmo 24 GB internetu w Orange

Dziś Orange rozsyła SMS-y, w których zapowiada nowy prezent – z okazji długiego weekendu. Tym razem wolnym dniem jest poniedziałek, 11 listopada, czyli Święto Niepodległości, więc Orange uznał, że to dobra okazja, by obdarować klientów sutym bonusem.

Na najbliższy długi weekend i kolejne dni klienci Orange mogą więc zwiększyć stan swojego konta o darmowe 24 GB. Pakiet jest ważny aż do końca listopada, nie trzeba go więc zużywać natychmiast. Czas na aktywację jest jednak krótszy – trzeba to zrobić w terminie od 7 do 11 listopada.

Żeby otrzymać paczkę 24 GB za darmo, należy wysłać bezpłatnego SMS-a pod numer 80111 o treści WEEKEND.

Pakiet można wykorzystać w kraju, w pierwszej kolejności przed pakietem danych w ofercie użytkownika.

Zobacz: Orange: od dziś wyższe ceny usług, a od stycznia zmiany w regulaminach

Zobacz: Rewolucja w Orange. 5G dla wszystkich, bezpłatnie i bezterminowo (aktualizacja)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: Opracowanie własne