Orange rozdaje prezenty. Zobacz, czy dostaniesz

Orange przygotował wiosenny prezent dla użytkowników pomarańczowej oferty na kartę. Mogą oni zyskać kilka dni korzystania z usług całkowicie za darmo.

Dziś jest wtorek, 21 marca 2023 roku, czyli pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Z tej okazji Orange Polska przygotował niespodziankę dla użytkowników pomarańczowej oferty na kartę. Mogą z niej skorzystać posiadacze taryf Orange YES, Orange POP oraz Orange Free na kartę, którzy nie mają włączonej usługi Multipakiet. W ramach wiosennej promocji mogą oni otrzymać pakiet złożony z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów do wszystkich oraz 5 GB Internetu (0,7 GB w roamingu UE), w dodatku zupełnie za darmo.

Jak włączyć wiosenny bonus w Orange na kartę?

Z wiosennego prezentu Orange mogą skorzystać osoby, które mają aktywne konto główne w ofercie na kartę oraz spełniają warunki opisane powyżej. W celu włączenia bonusu wystarczy wysłać SMS o treści WIOSNA pod bezpłatny numer 364. Można też zalogować się do aplikacji Mój Orange i aktywować promocję w zakładce Pakiety i Usługi. Trzeba to zrobić do 26 marca 2023 roku.

Promocyjny pakiet w Orange na kartę jest ważny przez 5 pełnych dni od dnia aktywacji. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange