Orange uruchamia turbołącze. Rekordowy transfer między miastami

Ruch sieciowy podwaja się mniej więcej co trzy lata. By sprostać temu wyzwaniu, Orange Polska uruchomił międzymiastowe łącze na trasie Warszawa-Poznań o przepustowości 400 Gb/s dla połączeń sieci szkieletowej IP. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce.

Szkielet to ważna część zwierząt, ale również sieci telekomunikacyjnej. Sieć szkieletowa łączy ruch z mniejszych sieci i przesyła dane z wysoką szybkością i na dużą odległość. Jak wyjaśnia obrazowo Orange Polska, są to najszybsze i najlepsze drogi krajowe operatora. Do nich dołączają drogi wojewódzkie i lokalne, czyli właśnie mniejsze sieci.

Pomarańczowa sieć szkieletowa składa się z dwóch części:

Optycznej sieci transmisyjnej ROADM Express Network , która łączy największe miasta w Polsce. Ta sieć to wspominane drogi krajowe. Połączone miasta to POP, czyli points of presence – miejsca, w których ruch jest agregowany do większych przepustowości.

Sieci routerów szkieletowych IP, które przydzielają sieć do konkretnych platform lub mniejszych sieci (dla YouTube’a czy Netflixa, mobile voice’a, Neostrady itp.). Routery są węzłami komunikacyjnym. To takie zjazdy z sieciowej autostrady, na których trzeba zdecydować dokąd jedziemy.

Coraz szybciej między miastami

Do tej pory sieć szkieletowa Orange wykorzystywała łącza do 100 Gb/s. To niezły wynik, jednak rok do roku ruch w sieci wzrasta, a światłowód nie jest dostępny wszędzie. Pomarańczowy operator potrzebował czegoś więcej, dlatego wdrożył pierwsze w Polsce komercyjne łącze 400 GbEth dla routerów w sieci szkieletowej IP (400 Gb/s). To prawdziwa sieciowa autostrada, na której można błyskawicznie przesłać dużo danych.

Na razie tak szybkie łącze powstało na trasie Warszawa-Poznań, ale w planach na 2022 rok Orange ma jeszcze Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź, Szczecin i Bydgoszcz. Podsumowując, w 2023 operator chce mieć routery z portami 400 GbEth w 8 miastach i prawie 60% pojemności będzie zapewniona w łączach pomiędzy nimi.

Pomarańczowa sieć jest coraz bardziej zielona

Jak tłumaczy Orange Polska, wdrożone przez operatora rozwiązanie jest przyjazne dla naszej planety. 4 łącza po 100 Gb/s to nie to samo, co jedno łącze 400 Gb/s. Mimo, że matematyka i mnożenie sugerują co innego. Łącze o większej przepustowości potrzebuje mniej energii do zasilenia. Emituje więc mniej dwutlenku węgla do atmosfery.

Uruchomiona sieć szkieletowa jest gotowa na większe potrzeby. Docelowo może przesyłać dane w technologii 800 Gb/s i 1,2 Tb/s. W sierpniu 2021 roku w pomarańczowym laboratorium, razem z firmą Infinera, przeprowadzono już testy 800 Gb/s. Technologie te będą sukcesywnie wdrażane wraz ze wzrostem ruchu w sieci.

