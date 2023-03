Vectra: nowa oferta internetu światłowodowego i HBO Max w prezencie

Vectra przed zbliżającą się wiosną szykuje nową ofertę. Operator wprowadza nowy pakiet 900 Mb/s oraz zwiększa prędkość najniższego pakietu do 450 Mb/s. Dodatkowo klienci mogą liczyć na bezpłatny dostęp do HBO Max.

Vectra rusza z nową, już wiosenną ofertą. Od 1 marca br. abonenci Vectry, decydujący się na wybór nowej oferty operatora, mogą skorzystać z aż czterech opcji. Dotychczasowa prędkość do 300 Mb/s zastąpiona zostanie przez łącze do 450 Mb/s, a oprócz dotychczasowych przepływności do 600 Mb/s i do 1,2 Gb/s, pojawi się kolejna nowość – dostęp do internetu światłowodowego o prędkości do 900 Mb/s.

Każdy nowy klient decydujący się na ofertę Vectry otrzyma też możliwość korzystania z dekodera TV Smart 4K Box z systemem Android (wraz z telewizyjnym pakietem „Stalowym”, zawierającym 45 kanałów) bez dodatkowych opłat. Dekoder daje dostęp nie tylko do telewizji, ale również aplikacji popularnych serwisów streamingowych oraz gier.

Dostęp do 45 kanałów możliwy jest nie tylko za pomocą dekodera, ale również poprzez aplikację TV Smart GO m.in. na urządzeniach mobilnych.

Bezpłatny dostęp do HBO Max

Decydując się na nową ofertę Vectry, klienci otrzymają także bezpłatny dostęp do serwisu HBO Max – na jeden miesiąc przy wyborze prędkości do 450 Mb/s, 4 miesiące przy opcji do 600 Mb/s i 6 miesięcy, jeśli zdecydują się na najwyższe prędkości – do 900 Mb/s lub do 1,2 Gb/s.

Z dostępu do HBO Max w prezencie skorzystają klienci, którzy nową umowę podpiszą w okresie od 1 marca do 7 kwietnia 2023 r. Przy wyborze pakietu 600 Mb/s (lub wyższego) klient otrzyma modem Wi-Fi 6.

Nowe pakiety internetowe, wraz z dekoderem TV Smart Box 4K i HBO Max w prezencie oraz – w trzech wyższych opcjach – routerem WiFi 6 dostępne są za 59,99 zł (oferta do 450 Mb/s), 69,99 zł (do 600 Mb/s), 74,99 zł (do 900 Mb/s) oraz 104,99 zł miesięcznie (za najwyższą prędkość do 1,2 Gb/s), co szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Wraz ze zmianami w ofercie dostępu do internetu światłowodowego pojawiły się nowości w pakietach telefonii komórkowej z mobilnym dostępem do Internetu, w tym technologii 5G.

Klienci dobierający jedną z ofert z nielimitowanymi rozmowami oraz dużym pakietem danych otrzymają na nią rabat o wysokości uzależnionej od tego, z jakich innych usług Vectry korzystają – im wyższy internet, tym tańsze pakiety mobilne. Przy prędkości do 1,2 Gb/s pakiet telefonii komórkowej „Bezlimit” 10 GB kosztuje tylko 9,99 zł miesięcznie.

